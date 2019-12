ONLINE: Česko - Německo, dvacítka si může zajistit postup do čtvrtfinále

Trenéři Václav Varaďa (vlevo) a Patrik Eliáš na střídačce české hokejové dvacítky.

Čeští hokejisté si mohou na domácím mistrovství světa do 20 let zajistit postup do vyřazovací části. Po úvodním triumfu nad Ruskem výběru trenéra Václava Varadi stačí, aby v Ostravě porazil Německo. Zvládne dvacítka střetnutí s papírově slabším soupeřem? Sledujte online od 15:00.

ČESKO – Německo, podrobná online reportáž Čeští mladíci na úvod turnaje zaskočili silné Rusko, nad kterým ve čtvrtek zvítězili 4:3. Z utkání ovšem odstoupil už po svém prvním střídání útočník Jakub Lauko, jedna z opor národního týmu. Poraněný kolenní vaz jej vyřadil ze hry pro zbytek turnaje. Místo Lauka byl na soupisku dopsán Karel Plášek, který naskočí do sobotního duelu s Německem. „Čeká nás utkání, které nebude vůbec jednoduché,“ nastínil trenér Varaďa. „Němci se určitě budou prezentovat důrazným hokejem, budou dobře bruslit, budou houževnatí. Mají dva velmi dobře složené útoky. Pro nás to bude těžký soupeř.“

MS do 20 let Program a výsledky Německo vstoupilo do juniorského šampionátu v pátek večer, kdy podlehlo Američanům 3:6. Český tým tak bude mít výhodu delší doby na přípravu. „Pro nás to nic neznamená. Možná budou více rozehraní. My musíme hrát náš hokej a věřit, že týmovým pojetím přidáme další výhru,“ burcoval Varaďa.

V německém kádru figuruje například obránce Moritz Seider, šestka posledního draftu do NHL. V tom nadcházejícím by se zase měl vysoko umístit útočník Tim Stützle. Němce reprezentuje i Lukas Reichel, synovec olympijského vítěze z Nagana Roberta Reichela.