Hokejová dvacítka má jisté čtvrtfinále, za postup vděčí Rusům

Hokej

Další 4 fotografie v galerii Jegor Sokolov (vlevo) z ruského juniorského výběru uniká Timu Fleischerovi z Německa. | foto: ČTK

dnes 17:37

Němečtí hokejisté podlehli ve svém závěrečném utkání ve skupině B na ostravském mistrovství světa do dvaceti let Rusku 1:6, skončili poslední a budou hrát jen o udržení. Porážka nováčka elitní kategorie pomohla do vyřazovacích bojů nejen obhájcům bronzu Rusům, ale také české reprezentaci.

Aktualizujeme Vstoupit do diskuse

Svěřenci trenéra Václava Varadi ještě mohou ve večerním utkání proti Kanadě bojovat o posun na druhé místo.

. Mistrovství světa hokejistů do 20 let Skupina B Rusko Rusko : Německo Německo 6:1 (2:0, 3:0, 1:1) Góly:

06:10 Marčenko (Alexandrov, Ivan Morozov)

13:19 Marčenko

34:19 Děnisenko

34:59 Dorofejev (Marčenko, A. Romanov)

38:40 Dorofejev (Marčenko, A. Romanov)

40:38 Voronkov (Marčenko) Góly:

57:43 Kinder (Mass) Sestavy:

Askarov (Miftachov) – A. Romanov (A), Galeňuk, Pylenkov, Zamula, Misjul, Žuravljov, Malyšev – Děnisenko (C), Chovanov, Sokolov – Dorofejev, Ivan Morozov, Alexandrov – Marčenko, Voronkov, Podkolzin (A) – Grošev, Kruglov, Sorkin. Sestavy:

Hane (41. Ancicka) – Seider (C), Mik, Hüttl (A), Wirt, Dersch, Mass, Heinzinger – Bokk, Jentzsch, Schütz (A) – Peterka, Stützle, Reichel – Lobach, Schinko, Kinder – Valenti, Fleischer, Brune – Nijenhuis. Rozhodčí: Lassi Heikkinen (FIN), Oldřich Hejduk (CZE) – Markus Hagestrom (FIN), Šimon Synek (SVK) Počet diváků: 4628 . Skupina A Švédsko Švédsko : Slovensko Slovensko 6:2 (3:0, 2:0, 1:2) Góly:

08:59 Holtz (Söderström, Raymond)

09:14 Eriksson (Henriksson, Bäck)

13:16 Broberg (Nässén)

25:08 Bäck (Ginning, Berggren)

36:09 Holtz (Söderström, Berggren)

59:45 Fagemo (Höglander, Lundkvist) Góly:

45:17 Kováčik (Okuliar, Stacha)

58:03 Džugan (Faško-Rudáš) Sestavy:

Alnefelt (Portillo) – Sandin (A), Söderström, Ginning (C), Lundkvist, Björnfot, Broberg, Norlinder – Fagemo, D. Gustafsson (A), Höglander – Bäck, Pašić, Berggren – Holtz, Raymond, Henriksson – H. Gustafsson, Öberg, Nässén – Eriksson. Sestavy:

Hlavaj (Vyletelka) – Stacha, Vitaloš (C), Mudrák, Kňažko, Dlugoš, Bučko, Česánek, Turan – Faško-Rudáš, Okuliar, M. Minárik (A) – Kováčik (A), Džugan, Čajkovič – Paulíny, Jendek, Tkáč – J. Minárik, Ďurina, Mrázik. Rozhodčí: Lawrence (CAN), Schrader (GER) – Huseby (CAN), Obwegeser (SUI). Počet diváků: 4154 Finsko Finsko : Švýcarsko Švýcarsko 0:0 (-:-, -:-, -:-) .