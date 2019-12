SPORT 2020: Vrchol v Tokiu, hokej míří do Švýcarska, Praha hostí judo

Přinášíme předběžný přehled nejzajímavějších sportovních událostí roku 2020.

1 Leden

26. 12. - 5. 1. MS hokejistů do 20 let, Ostrava a Třinec

5. - 17. 1. Rallye Dakar, Saúdská Arábie

10. - 26. 1. ME házenkářů, Rakousko, Norsko, Švédsko. Český tým hraje ve skupině v Rakousku

10. - 12. 1. ME v rychlobruslení, Heerenveen

11. 1. ME v indoor veslování, Praha

18. - 19. 1. Závody SP v běhu na lyžích v Novém Městě na Moravě

20. - 26. 1. ME v krasobruslení, Štýrský Hradec

20. - 2. 2. Tenisový granslam Australian Open, Melbourne

2 Únor

1. - 2. 2. MS v cyklokrosu, Dübendorf (Švýcarsko)

13. - 23. 2. MS v biatlonu, Anterselva

13. - 16. 2. MS v rychlobruslení na jednotlivých tratích, Salt Lake City

28.- 29. 2. Závody SP v akrobatickém lyžování (Big Air) v Deštném v Orlických horách

28. - 1. 3. MS v rychlobruslení ve víceboji, Hamar (Norsko)

3 Březen

2. - 8. 3. Závody SP v biatlonu v Novém Městě na Moravě

13. - 15. 3. Halové MS v atletice, Nanking (Čína)

15. 3. Zahajovací závod MS formule 1, Melbourne

16. - 22. 3. MS v krasobruslení, Montreal

20. - 21. 3. Závody SP freestyle snowboardistů (slopestyle) v Špindlerově Mlýně

20. - 22. 3. MS v letech na lyžích, Planica

22. - 29. 3. MS ve stolním tenisu, Pusan (Korea)

4 Duben

4 . – 25. 4. Fotbalové mistrovství Afriky, Kamerun

5 Květen

1. - 3. 5. ME v judu, Praha

6. - 7. 5. Olympijská kvalifikace v rychlostní kanoistice, Račice

7. - 10. 5. Závody Světového poháru v rychlostní kanoistice v Račicích

8. - 24. 5. MS v hokeji, Curych, Lausanne

9. - 31. 5. Cyklistické Giro d´Italia

20. - 24. 5. Turnaj World Tour v plážovém volejbalu v Ostravě

22. - 24. 5. Závody SP horských kol v Novém Městě na Moravě

24. - 7. 6. Tenisový grandslam Roland Garros, Paříž

27. 5. Finále fotbalové Evropské ligy, Gdaňsk

30. 5. Finále fotbalové Ligy mistrů, Istanbul

6 Červen

12. 6. - 12. 7. Fotbalové EURO 2020, 13 měst Evropy

12. 6. – 12. 7. Fotbalová Copa America, Kolumbie a Argentina

23. - 28. 6. Olympijská kvalifikace basketbalistů, Srbsko, Litva, Chorvatsko, Kanada. Český tým hraje v kanadské Victorii

27. 6. – 19. 7. Cyklistické Tour de France

29. 6. – 12. 7. Tenisový Wimbledon

7 Červenec

24. 7. - 9. 8. OH 2020, Tokio

8 Srpen

14. 8. - 6. 9. Cyklistická Vuelta

16. - 23. 8. MS ve veslování, Bled (Slovinsko)

25. 8. - 6. 9. Paralympijské hry, Tokio

26. - 30. 8. ME v atletice, Paříž

29. - 30. 8. Závod SP v triatlonu, Karlovy Vary

31. 8. - 13. 9. Tenisový grandslam US Open, New York

9 Září

12. 9. - 4. 10. MS ve futsalu v Litvě

18. - 20. 9. Závody SP ve vodním slalomu v Praze

10 Říjen

Utkání Boston - Nashville v rámci NHL Global Series v Praze

11 Listopad

29. 11. Závěrečný závod MS formule 1, Abú Zabí

12 Prosinec

4. - 12. 12. MS florbalistů, Helsinky

4. - 20. 12. ME házenkářek, Dánsko, Norsko

26. 12. - 5. 1. 2021 MS hokejistů do 20 let