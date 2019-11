Dostál chválí obrovské tempo finské ligy. A zvyká si na celodenní šero

Zatímco spoluhráči se na ledě proháněli v reprezentačních barvách, on vybočoval. Tmavě zelené betony, vyrážečka i lapačka působily zvláštně. Lukáš Dostál je přitom očekávanou jedničkou národního týmu hokejistů do 20 let. Akorát na trénink oblékl výzbroj z finského klubu.

Až v prosinci po Vánocích nastoupí do brány národního týmu, tedy pokud se nestane nic mimořádného, klubové barvy schová. Zatím ale na tréninku v Praze klidně betony z Tampereen Ilves vytáhne. Varaďa postrádá kvalitu juniorských lig. Máme z ní jednoho hráče, mrzí ho Nemá se za co stydět, ve finské nejvyšší lize patří 19letý junák k nejlepším. S úspěšností 91,2 procent po 14 zápasech mu patří pátá příčka. Ukazuje, že v elitní evropské soutěži dokáže plnit roli jedničky. „Cítím se totálně v pohodě, trenéři i vedení mi důvěřují, s tím jsem moc spokojený," vykládá Dostál v úterý chvíli po tréninku. „Můžu potvrdit, že zápasy jsou v obrovském tempu. To je oproti Česku rozdíl. My speciálně máme mladý tým, soupeři se nám musí přizpůsobovat." Opravdu, s věkovým průměrem 22,8 roku nemají v lize konkurenci, třem nejstarším hráčům na soupisce je 29 let. V mladičkém kádru tak Dostál pohodlně zapadl, pomohla mu i zkušenost z minulé sezony, kdy do Ilves odešel v únoru z brněnské Komety. „Teď byl rozdíl v tom, že už se mnou počítali jako s jedničkou," připomene gólman. Do NHL přes Finsko. Chtějí mě posouvat, necítím tu závist, říká talent Zvykání na finské prostředí ale chvíli trvalo. Bydlí sám, počasí tomu navíc nepřidává. „Teď tam je tma, některé dny vyloženě celou dobu šero. Zvykl jsem si, není to nějak depresivní, ale člověka to víc unaví. Máme v šatně dokonce speciální světla, aby nám simulovala sluneční svit," popisuje. Sportovně jde o skvělou přípravu na nejvyšší hokej. Jak dlouho ve Finsku zůstane? Minulý rok ho do NHL draftovali ve třetím kole Anaheim Ducks. „Jsem s nimi v kontaktu, z klubu jim posíláme sestřihy zákroků, občas si zavolám s trenérem gólmanů, jak to jde. Nevím, kdy ten den přijde, ale zkušenost z Finska se bude hodit a já budu maximálně připravený," věří česká naděje. Teď Dostála čeká jiná vrcholná soutěž. O Vánocích začíná juniorský šampionát, před českými fanoušky budou výkony týmu záviset i na jeho zručnosti. Ostatně na brankáře národní tým spoléhá každý rok. Napoví i Turnaj čtyř zemí ve Finsku tento víkend. Dostál nastoupí do dvou utkání, to třetí odchytá Nick Malík z Frýdku-Místku.