Varaďa postrádá kvalitu juniorských lig. Máme z ní jednoho hráče, mrzí ho

Oproti prvotní nominaci musel navíc udělat dvě změny. Havířovský útočník Jan Bambula si zlomil ruku a na tří měsíce přišel o hokej, Zdeněk Sedlák působící ve Finsku zase stále nedoléčil zlomený palec na ruce.

Místo nich Varaďa povolal plzeňského obránce Michala Houdka, jenž se v extralize předvedl bitkami se sparťanem Janem Piskáčkem a třineckým Davidem Musilem, a Františka Řeháka ze Švýcarska. Nejen pro ně bude Turnaj čtyř zemí ve Finsku velice důležitý.

Už víte, jak rozdělíte čas gólmanům?

Asi jste registrovali Lukáše Dostála, ten dostane dva zápasy. Nick Malík má ve Frýdku-Místku skvělou sezonu a odchytá jedno utkání.

Domácí mistrovství se blíží, vnímáte i nárůst mediálního zájmu?

V první řadě sleduju hráče, jak tým složíme. S trenéry Patrikem Eliášem a Alešem Krátoškou každého pečlivě zvažujeme. Taky záleží, kdo přijede z Ameriky. Soupiska na přípravný kemp není nafukovací, ale někteří dostanou šanci i s devatenáctkou na turnaji v Kanadě před mistrovstvím, některé pozveme na kemp. Nikdo tady není bez šancí.

Jak jste s hráči v zámoří ve spojení?

Přes telefon, máme výstupy ze zápasů. Sledujeme je. Nemáme tak širokou základnu, abychom tyhle hráče nechali ležet ladem, jsou kvalitní.

Koho v zámoří konkrétně sledujete?

Kluci mají v juniorkách dobrý start do sezony. Zmínit musím Honzu Jeníka (liga OHL, 15 zápasů, 28 bodů), Jardu Pytlíka (OHL, 17 z., 20 b.) a Matěje Pekaře (OHL, 16 z., 22 b.). Jsou pro nás důležití, takže doufáme, že si formu udrží.

Vyjednáváte i o někom s kluby z NHL?

Tam vychází jediný hráč - Jakub Lauko z AHL. S organizací Bruins v kontaktu jsme, jednáme, ale nechci předjímat. Záleží i na Kubovi a jestli ho pustí. Třeba ho povolají do NHL a v tu chvíli je pro nás ztracen.

Šanci dostává plzeňský Michal Houdek, hodila by se jeho tvrdost?

Vnímá, v čem je dobrý. Nechceme po něm, aby vyvážel kotouče. Musí se soustředit na svou roli. Ale pojedeme na šest až sedm obránců, takže pro něj bude těžké se do výběru dostat.

Sledujete i nejvyšší juniorskou soutěž, Ligu akademií?

Myslíte ten turnaj?



Ano...

Turnaj DHL...V podstatě je tu jediný Michal Kunc, hraje velmi dobře a tahle soutěž je pro něj málo. Teď se musí ukázat, protože ta soutěž, nic proti ní, ale když z ní máme jednoho hráče, to je málo.

Mrzí vás, co se od září okolo soutěže děje? Podle soudního opatření se ani nemá hrát.

My z ní v podstatě žádné hráče ani nemáme, takže to mrzí možná mladší reprezentační výběry, pro osmnáctky a devatenáctky to je velký zásah, pro nás ani ne. My máme většinu hráčů v první lize nebo mimo Česko. Ti, kdo u nás hrají, zase takovou kvalitu poprat se s mezinárodním hokejem nemají. Pracujeme s úzkým kádrem.

Berete první ligu jako dostačující průpravu?

Na můj vkus bych chtěl, aby hráči hráli více. Zejména v Litoměřicích, což je svazový projekt. Přál bych si, aby je trenér David Bruk, který zároveň vede reprezentaci do devatenácti let, nasazoval daleko více. I když se Litoměřicím daří. My ale potřebujeme aby mladí hráli 15 až 20 minut a za všech situacích. Aby se tam nehrálo na výsledky.