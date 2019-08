Varaďa jede na dvou frontách. Chceme úspěch v Třinci i v reprezentaci, říká

Václav Varaďa si pořádně užil oslavy mistrovského titulu. Nikdy na ten úspěch nezapomene. Ale teď, jak říká, je nachystaný jít znovu do práce.

„Jsem rád, že mám kluky zase pod sebou. Věřím, že i oni jsou pozitivně naladěni, abychom se dali do práce a od prvního tréninku šli za dalším úspěchem,“ prohlásil někdejší výborný útočník a nynější trenér Varaďa.

Upozornil, že titul je minulostí. „Je nový den, nová sezona. A hráči, kteří patřili v minulé sezoně k oporám, mohou mít horší začátek ligy. Může se stát, že budou putovat sestavou a nebude to ono. Ale myslím si, že i hráči si na něco takového budou dávat pozor a budou se snažit ze sebe vyždímat maximum.“

V minulých dvou sezonách Václav Varaďa se svým realizačním týmem přivedl Oceláře k extraligovému stříbru a zlatu. Jakou vizi má před sebou nyní?

„Snažíme se vždy postavit tým, který se popere o nejvyšší příčky,“ odpověděl. „Nic jiného si ani přát nejde. Každý z nás chce stále něco dokázat a i kluky bude snaha znovu uspět hnát dál.“

Třinecké mužstvo se výrazně nezměnilo. Jiná je brankářská dvojice. Šimona Hrubce s Peterem Hamerlíkem a v play off s Pavlem Kantorem nahradili Patrik Bartošák a Petr Kváča.

Do obrany se vrátil Tomáš Kundrátek. Varaďa nevyloučil příchod útočníka Rostislava Olesze, ani to, že pokračovat bude Vladimír Svačina, jemuž ale vypršela smlouva.

S mužstvem se připravuje hodně mladíků i z juniorského týmu, který rovněž letos získal titul.

„Chtěl bych a přál si, aby za to naši odchovanci i další kluci v kádru vzali,“ řekl Václav Varaďa. „Pokud se ale objeví hráč, o kterém budeme přesvědčeni, že nám může pomoci v jakékoli roli, tak se budeme snažit náš tým posílit.“

Trenér si pochvaluje návrat Tomáš Kundrátka, který se klubu upsal na tři roky, přičemž na rozdíl od minulé sezony nehrozí, že odejde do zahraničí. „Říká se, že se nedá vyhrát bez brankáře, a já říkám, že bez brankáře, obrany a útoku...,“ usmál se Varaďa. „Jsme rádi, že se Tomáš rozhodl u nás pokračovat. Je to pořád kvalitní hráč, obouchaný evropskými ligami, takže na něho budeme spoléhat.“

Varaďa zažil s Třincem titul také jako hráč v roce 2011. Leč po něm mužstvo skončilo v předkole play off. Může to být pro nynější celek výstraha?

„Samozřejmě. Důležitý bude začátek. Ten nám loni po velmi dobré stříbrné sezoně utekl,“ připomněl kouč. „Byly z toho průšvihy v Lize mistrů a chvíli trvalo, než si to hráči srovnali v hlavách a uvědomili si, že nic nepřijde samo, že nám nedají pohár do ruky, abychom slavili už v září. Pro ně byl poučením i start předchozí sezony. Sám jsem ale v očekávání, jak to bude vypadat.“

První přípravný duel Třinečtí hrají příští týden v úterý od 17.00 doma s Kometou Brno. Do Ligy mistrů vstoupí 30. srpna ve finském Lahti a extraligu odstartují doma 13. září s Kladnem.

Obzvlášť náročný program čeká kouče koncem roku, kdy Třinečtí vyrazí do Davosu na tradiční Spenglerův pohár, jenže on stejně, jako tomu bylo loni, povede národní tým do 20 let na světovém šampionátu.

„Jedu na dvou frontách. Ale mám velice dobrý realizační tým, ať v Třinci, tak ve dvacítkách. Máme rozdělené kompetence, každý ví, co má dělat, jak se připravovat, koho sledovat v extralize, tak v rámci reprezentace,“ uvedl Václav Varaďa. „Žádné soutěže se nechci jen zúčastnit. Udělám všechno proto, abychom vyhráli a abychom hráli na maximum a poprali se o úspěchy, které všichni chceme. Ať už na frontě Ocelářů, tak na reprezentační úrovni.“