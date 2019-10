Co když Pešán všechno zase změní? obávají se kluby v kauze juniorů

Zdá se to jako ukázkový paradox. Svaz v únoru rozhodl, že další sezonu už nejvyšší juniorskou soutěž budou hrát jedině kluby se statutem Akademie Českého hokeje. Administrativního vyřazení se tak dočkaly třeba Havířov, Přerov a Vsetín (výjimku dostala Olomouc, která má mužstvo v extralize dospělých, a smluvně vázaný rakouský Salcburk).

Zároveň však platí, že kluby se do nejvyšší juniorské soutěže mohou sportovní cestou vrátit, aniž by měly akademii uznanou.

„Ano, je to tak,“ potvrdil ve středu po dotazu mluvčí svazu Zdeněk Zikmund.

Havířov, Přerov a Vsetín (i Olomouc) o uznání akademie požádaly na začátku roku, proces schvalování ale trvá zhruba rok, proto je pravidlo o postupu bez potřeby mít akademii pro všechny tři kluby lákavé. Tuší totiž, že soudní spor se svazem může trvat dlouho a návrat mezi elitu zajistí dříve sportovní úspěch.

Mezi svazem a kluby panuje ticho. Komunikace ohledně sporu v kauze juniorů je nulová. Šéf hokejových akademií Petr Haken byl na kontrole ve zmíněných klubech naposledy na jaře. Termín soudního řízení zatím stanovený také není, protože se čeká na vyjádření svazu k žalobě.

„Takže postup je náš sportovní cíl. Stejně tak v Přerově a Havířově,“ přiznává jednatel Vsetína Daniel Tobola. „Ale upřímně nevěřím, že by Liga akademií zůstala otevřenou soutěží. Mají tam Filipa Pešána (šéftrenér hokejového svazu, pozn.). A podle mě přijdou v lednu nebo únoru s nějakou novou metodikou, že představují plán.“



To se opravdu stát může, Zikmund upřesnil, že kterýkoliv klub může do 15. ledna přijít se svým návrhem. Ten by pak případně schvaloval výkonný výbor svazu. Varianta, že se pravidla pro příští sezonu opět změní, je tak vskutku reálná.

„Možná že Pešán opravdu vnese dobrý systém, což bude fajn. Ale i podle jeho rozhovoru u vás v novinách, co jsme si tu s trenéry četli, vidím stejnou rétoriku jako od všech ostatních. Hlavně ať se změny netýkají jich, oni přece sestoupit nemůžou. Žijou ve své skupině, vzájemně si pomáhají,“ myslí si Tobola.

Celou záležitost sportovního postupu komplikuje soud. Liga akademií oficiálně stojí, místo ní se hraje provizorně vytvořená soutěž „O Pohár DHL“, s níž se počítá pouze pro současnou sezonu.

Takže co když si hypoteticky některý z klubů postup vybojuje? Doopravdy postoupí? „Na to nedokážu odpovědět. Liga je zastavená,“ odpověděl Zikmund.

Momentálně platí, že rakouský Salcburk po sezoně českou ligu opustí. Liga akademií by měla zůstat otevřenou, v následujících letech se počítá s další redukcí. „Představa je mezi dvanácti a šestnácti týmy,“ potvrdil Zikmund.

Svaz přitom v úterý dostal od soudního exekutora pokutu ve výši 100 000 korun za nerespektování předběžného opatření Městského soudu v Praze, který mu nařídil odložit start nejvyšší soutěže juniorů.

Dál tak panuje naprostá nejistota, co se bude dít.