KOMENTÁŘ: Pohřeb českého hokeje pokračuje. Kdo ho začne křísit?

Hokej

Dalších 29 fotografií v galerii Jaromír Pytlík (vlevo) z českého juniorského výběru se přetlačuje s kanadským hráčem Joem Velenem. | foto: ČTK

dnes 9:55

A je to tu zase! Češi pohořeli na šampionátu juniorů. Doba temna trvá. Současné vedení dál pochovává český hokej. Teď už by to ale generálům nemuselo projít. Hledají se hrdinové, kteří by je nahradili.