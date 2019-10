Pešán je zklamaný z úrovně 1. ligy, kvůli mladým chce založit Ligu farem

„A vidím tam přestárlou, nemoderní soutěž. Je těžká na uhrání výsledků, ale je pro mě nepochopitelně nevyužívaná mladými hráči, kteří by ji mohli oživit, zrychlit a zlevnit. Přitom je soutěž uzavřená, může v ní být plno mladých hráčů, majitelé ušetří peníze a zatraktivní ligu. Ale stejně pořád sází na hráče, kterým je přes 35 let. Ano, uhrají víc během zápasu, ovšem moje zkušenost je taková, že když dáte mladým hráčům čas a prostor, tak vám během sezony začnou starší přehrávat. Nikdo zatím ale nemá dostatek trpělivosti, sebevědomí a odvahy nasadit víc těch mladých a pošetřit si kasu.“

Magazín Česko žije hokejem vyjde ve středu 2. října jako součást MF DNES - velký rozhovor s Filipem Pešánem, šéftrenérem svazu a budoucím koučem reprezentace

- co v sezoně čeká národní tým i reprezentaci do 20 let

- velké příběhy olympijských vítězů Jaromíra Jágra a Jiřího Šlégra



Pešán to řekl v rozhovoru pro magazín Česko žije hokejem, který bude součástí středečního vydání MF DNES. Jeho slova potvrzují i statistiky – v této sezoně se v osmi kolech Chance ligy, jak se druhá nejvyšší soutěž jmenuje, zatím objevilo jen šest hráčů do 18 let (v extralize to byli čtyři). A hned polovina z oné šestice je z Benátek nad Jizerou, což je farma extraligového Liberce. Jeden je pak z Frýdku-Místku, což je pro změnu farma Třince, další z Jihlavy a Chomutova.

U hráčů do 20 let zdánlivě data mluví lépe, naskočilo jich do hry 60, z toho však 11 pouze na jeden zápas. Hned 12 jich na led vypustily Litoměřice, kterou jsou svazovým projektem „Dukla“, a rovněž už zmíněné Benátky. Po pěti hráčích pak Frýdek, Přerov a Kadaň.

Naopak Sokolov a Vsetín zatím daly příležitost jedinému hráči do 20 let a to ještě jen v jednom utkání. Pouze jednoho teenagera využívá i Poruba a Prostějov a pouze dva Havířov, Budějovice, Třebíč, Chomutov a Jihlava.

To je velmi smutný pohled. Přitom reálné postupové ambice mají v 1. lize tři čtyři kluby, dalších pět šest se chce procpat do play off, zbytek se snaží „přežít“. Sice často spolupracují s extraligovými kluby, ale reálnou šanci mladým stejně nedávají. I proto Pešán mluví o myšlence na Ligu farem, která je známá ze zámoří (AHL). A mluví o ní i proto, že má coby sportovní ředitel Liberce zkušenost se zálohou v Benátkách.

„Extraligové kluby složitě prosí ty z první ligy, aby jim obehrávaly mladé. My tu cestu máme v Liberci za sebou, pak jsme došli k rozhodnutí vytvořit si vlastní farmu, což je úžasná věc. Sami vidíte, že i když jsou ty týmy velmi mladé - jako Litoměřice, Benátky, Frýdek - tak jsou konkurenceschopné. Je to jediná správná cesta pro nejbližší roky,“ tvrdí Pešán.

Zatím není konkrétní obrys této soutěže. Zda by nahradila první ligu, či existovala souběžně s ní? Jestli by farmu měl každý extraligový klub, či některé týmy byly farmou třeba dvou oddílů?

Pešán však ví, že by Ligu farem musel finančně podpořit svaz. „Já jako šéftrenér mohu navrhnout a připravit projekt, ale musí se ze strany svazu najít spolufinancování. Pak záleží na domluvě extraligových klubů – je to cesta extrémně složitá, ale troufnu si tvrdit, že se v nejbližších letech stane.“