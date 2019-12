Za dvacet dní začínají dvacítky. Otázky a odpovědi k šampionátu v Česku

Doma u Varaďů: Zase se díváš na hokej? Sezona se teprve blíží k polovině, on už v ní ale odkoučoval 46 zápasů. „Cítím, že mě hokej pořád nabíjí,“ líčil Václav Varaďa v slušivém obleku, na jehož klopě svítil přišpendlený bronzový lvíček. Dnes ho odepne a v Liberci se postaví na extraligovou střídačku Třince. Ve volných podvečerech doma v Kopřivnici sleduje sestřihy mladých nadějí, telefonuje si s reprezentačními asistenty. V noci se vzbudí, aby koukl na NHL. Ráno před odjezdem do zaměstnání se zase mrkne na Kontinentální ligu. „I manželce připadá, že doma sleduju jen hokej,“ usměje se třiačtyřicetiletý Varaďa. V pondělí vyrazí z Kopřivnice jako vždy, ale nezaparkuje u třineckého zimáku, nýbrž vůz odstaví o necelých 30 kilometrů dřív ve Frýdku-Místku, kde s juniory zahájí kemp před domácím mistrovstvím světa. „Kdyby se dělo něco s dětmi nebo by bylo potřeba řešit osobní věci, mezi tréninky skočím do auta,“ plánuje Varaďa. „Jinak ale zůstanu s týmem.“ Varaďa oželí i předvánoční mače Ocelářů v extralize. Po Vánocích s nimi nepojede ani na Spengler Cup, kvůli němuž si Třinec několik kol na podzim předehrával. Na tři týdny mu skončí až schizofrenní dvojrole, kterou mu svěřil šéf svazu Tomáš Král. Ten ještě počátkem roku tvrdil, že by chtěl u juniorů na domácím šampionátu kouče na plný úvazek. Zůstalo jen u přání. Schopného kandidáta neobjevil. I proto Varaďa už druhým rokem dělí energii mezi dvě práce. Na minulém MS měl jeden z nejnadanějších českých výběrů poslední dekády, ale neoslnil. Vytýkalo se mu, že z tahounů Nečase, Kauta a Zadiny vytvořil útok až v neúspěšném čtvrtfinále s USA. „Čas jim nepřál, když jsme to potřebovali,“ říká. „Teď bude tým postavený trochu jinak,“ dodá Varaďa. Je zkušenější, ale stále zažraný do hokeje. Třinec na jaře dovedl k titulu. A teď se od něho bude čekat další úspěch. Bude to ale daleko těžší šichta.