Český rychlík zamotal hlavu soupeři. Vidím prostor a letím, směje se Lauko

Z českého pohledu šlo o velmi zajímavé utkání. Proti Philadelphii totiž za Bruins nastoupila hned pětice Čechů - kromě Lauka ještě útočníci Davidové Krejčí s Pastrňákem, obránce Jakub Zbořil a do třetí třetiny také gólman Daniel Vladař (Jakub Voráček v sestavě Flyers tentokrát chyběl).

K výhře Bostonu 4:3 přispěl šikula Pastrňák dvěma asistencemi, včetně přihrávky na vítězný gól v prodloužení. Brankářská jednička týmu Tuuka Rask pustila po druhé přestávce do hry 22letého Vladaře, kterého soupeř zasypal 16 střelami, z nichž český gólman inkasoval dvakrát.

Trefa Jakuba Lauka v přípravném utkání s Philadelphií:



O největší pozornost si však v polovině prvního dějství řekl teprve 19letý Jakub Lauko. Chomutovský odchovanec, jenž strávil uplynulou sezonu v zámořské juniorské lize QMJHL, otevřel skóre bleskovou a efektní akcí, která se zrodila ještě na polovině Bostonu.

„Uviděl jsem místo a začal uhánět, co nejrychleji to šlo. Nakonec jsem vystřelil nad rameno, jako jsem to už párkrát udělal v minulé sezoně,“ vyprávěl s úsměvem Lauko, jako by se nic zvláštního nestalo.

Jenže drzý průlet obranou Philadelphie naznačil, že talentovaný forvard odvedl během roku v zámoří mimořádný kus práce. K nárůstu sebevědomí pomohl také triumf v Memorial Cupu, prestižní juniorské trofeji, který jeho tým Rouyn-Noranda ovládl.

„Snažím se z minulé sezony vzít jen to nejlepší. Řekl bych, že se mi povedlo dobře si zvyknout na užší kluziště i na severoamerický hokej vůbec. Chci to v zápasech prodat,“ motivuje se Lauko. „Navíc jsem o něco zodpovědnější. Chci být vždy na správném místě a zbytečně neriskovat.“

Jakmile ovšem uvidí volný prostor, nastartuje motory a pádí vpřed. „Snažím se bruslit co nejrychleji, to je moje hlavní zbraň,“ ví Lauko.

Jeho um nezůstal bez povšimnutí hlavního trenéra Bostonu Bruce Cassidyho. „Je pořád vidět, má schopnost oslňovat každý den. Cítíte z něj, že se chce probít do sestavy a zahrát si v NHL. Motivací pro něj jsou i ostatní, zkušenější kluci v kabině,“ všímal si kouč.

Povedený večer předznamenal, že by se česká enkláva v Bostonu mohla už brzy rozrůst.