Euforii střídá kolaps. Co ukáže čtvrtfinálová bitva se Švédy?

Hokej

Dalších 58 fotografií v galerii Ve čtvrtfinálovém duelu se Švédskem bude český tým potřebovat mohutnou podporu fanoušků. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

dnes 9:48

Tenkrát selhali proti Slovákům, nestačili na Rusy ani Finy. Jen povinná výhra nad outsidery z Francie je posunula do čtvrtfinále, kde senzačně vyřadili suverénní Kanadu. Teď je kapitán Zábranský, brankář Dostál, útočníci Teplý a Pytlík s řadou dalších hokejových junáků v Ostravě. A rozhodně by neprotestovali, kdyby napodobili scénář z předloňského mistrovství světa do 18 let.