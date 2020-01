Sázka na použitelného náhradníka. Útočník Střondala se odvděčil gólem

Litoměřický Střondala se prosadil dorážkou ve 31. minutě, snížením na 1:4 nastartoval výbornou pasáž českých hokejistů. Snaha byla nakonec marná, Češi prohráli 2:7, navíc pro zranění nedohráli brankář Lukáš Pařík, obránce Martin Haš a útočník Karel Plášek.

Premiéra na mistrovství světa tak Střondalovi krapet zhořkla.

Je použitelný Trenér Václav Varaďa hodnotí „Střondala je hráč s finální nahrávkou i dobrým zakončením i přes malý vzrůst (170 cm). Hraje nepříjemný hokej, je použitelný. Proto jsme ho nasadili na první přesilovou hru, nechtěli jsme rozbíjet tu druhou.“

Jak náročné bylo naskočit hned proti Kanadě?

Bylo to těžké, pro mě i celý tým. Škoda, že jsme zbytečně faulovali a nedokázali jsme v posledním zápase zvítězit.“

První třetina se nepovedla, že?

Něco jsme si k ní v šatně řekli. Co změnit a jak hrát. To se nám ve druhé třetině povedlo, jenže jsme dostali nešťastný gól, a to nám zase vzalo vítr.

Po vašem gólu jste hledal někoho v hledišti?

Ani ne, myslím, že rodina s přítelkyní seděla na druhé straně, jen jsem oslavoval. Byl to krásný pocit, ale hezčí by bylo vítězství.

Schoval jste si puk? Bude vás to něco stát?

Já na schovávání puků moc nejsem a doufám, že mě to nic stát nebude (smích).

Naruší vysoká porážka psychiku?

My tohle nesmíme vnímat. Musíme se soustředit na další zápas a jít do něho naplno.



Čekají vás Švédové.

Musíme se podívat na videa, pořádně se připravit a dát do toho všechno, abychom šli dále. Jen nás trochu mrzí počet zraněných hráčů. Ale věřím, že se s tím popereme.