Brankáře Malíka přivítala na MS obří smůla. Ale já si to užil, překvapil

Běžela 32. minuta a kanadský obránce Ty Smith nahodil puk po mantinelu. Malík předpokládal, že k němu snadno doletí za bránu, proto tam i vyjel. Jenže ouha, puk se nečekaně odrazil před bránu, kam si najel Liam Foudy a kde klidně trefil prázdnou bránu.

Vítej na MS, Nicku, radovala se Kanada, která vyhrála pohodlně 7:2 a poslala Čechy do čtvrtfinále ze čtvrtého místa na Švédsko. Malík nastoupil do brány v 15. minutě poté, co se Pařík zranil při zákroku před čtvrtým kanadským gólem.

Nastoupil jste rovnou do oslabení poté, co Otakar Šik dostal pětiminutový trest, těžký začátek?

Já si to užil, bylo to super. Mám to doma před domácím publikem. Nebyl jsem pod tlakem, šel jsem tam s tím, že nemám co ztratit. Že měli přesilovku, to je jedno.

MS do 20 let v Ostravě a Třinci Speciální příloha

Dostal jste smolný gól po odrazu.

Víme, že ta plexiskla jsou tady všelijaká. Nestalo se poprvé, že se to tak odrazí. Bohužel se to stalo mně. Poučil jsem se z toho.

Zradilo vás hřiště, kde jste byl ještě před rokem a půl doma.

Hodně se tu změnilo ale. Říkám, věděl jsem, že jsou skla špatná, neměl jsem vyjíždět.

Co se vám honilo hlavou?

Nic, soustředil jsem se na každý další puk, může se to stát i jiným. Snažil jsem se udělat maximum, abych neudělal žádnou další chybu.

Jenže vám to zkazilo dvě vstřelené branky, kdy jste snížili na 2:4.

O tom mluvím. Když víme, že to první třetinu nelepilo, mám radši zůstat v bráně. Byli jsme na koni, srazilo nás to.

Jak je na tom Lukáš Pařík?

Nestačili jsme si nic říct, zeptám se ho teď. (Kouč Varaďa následně uvedl, že jde o zranění v dolní části těla, více o stavu bude vědět ve středu).

Kdo by naskočil v případě, že byste musel z brány i vy?

Matěj Pekař, ale nad tím samozřejmě nechtěl nikdo přemýšlet. Nevím, jestli Matěj někdy v bráně stál. Myslím, že by to zvládl. Je to bojovník, kdyby tam vlezl, odmaká to na sto procent. (Varaďa přiblížil, že nebylo zbytí, aby nerozbíjel ostatní útoky, Pekař byl kvůli zranění dalších hráčů „navíc“. Podle trenéra byl v šoku, když to zjistil.)

Měl jste v hledišti tátu Marka?

Nevím, jestli ano. Myslím, že jo, ale nevím to na sto procent.

Bylo alespoň příjemné, že jste měli čtvrtfinále už jisté?

Tlak opadl, ale stejně jsme chtěli nejsilnější tým turnaje porazit a předvést dobrou hru. Teď nás čekají Švédové, budou na koni.