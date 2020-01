Naděje českých hokejistů hoří. Na Švédy musí vyléčit kupu bolestí

Český tým je na mistrovství světa nejvylučovanějším i nejtrestanějším týmem. Na dvě minuty usedli junioři devětadvacetkrát, dohromady s vyššími tresty nastřádali 103 trestných minut.

Co hůř, často nejde o neodkladné fauly, ale o naprosto zbytečné zákroky v útočné třetině, kdy si hráč nepohlídá hokejku. Tu někoho píchne do obličeje, jinde zase sekne protihráče mezi nohy. „Je to o vyspělosti a zodpovědnosti hráčů, jak si naše pokyny vtlučou do hlavy. Zřejmě nejsme tak vyspělí,“ přemítal Varaďa po vysoké porážce 2:7 s Kanadou.

„Troufnu si říct, že to jsou hlouposti, musíme si dávat pozor, rozhodčí tu pískají hodně, i malá zaháknutí. Je načase se jich vyvarovat,“ tvrdí útočník Petr Čajka.

I proto český tým usedne ve středu večer k debatě výhradně o početních (ne)výhodách.

S fauly se totiž pojí další problém. Špatná úspěšnost v oslabení (67 procent, třetí nejhorší po Kazachstánu a USA), dohromady devět inkasovaných gólů, přičemž hned pět jich Česku dala Kanada.

Hra ve čtyřech vám rozhodí rytmus, jedny svěřence Varaďa přetěžuje, druhé - ne tak zdatné do obrany - musí nechat dlouho sedět na střídačce. Takovým stylem nevnutíte soupeři svůj styl, nedostanete ho pod tlak, trenéři mají v takovou chvíli omezené možnosti.

„Pokud budeme hrát náš hokej a hráči budou plnit, co mají, pak máme šanci uspět,“ uvědomuje si Varaďa. Splní to i hokejisté na ledě? Snažit se budou, pakliže je příliš neovlivní zdravotní situace v týmu.

Jen si to vezměte, z šampionátu vypadli tahouni Jakub Lauko a Jan Jeník, proti USA a Kanadě nehrál útočník Jan Šír, naposledy nedohrál ani jeho kolega Karel Plášek a obránce Martin Haš. Brankář Lukáš Dostál kvůli nemoci několik dní pouze trénuje, odpadla i dvojka Lukáš Pařík, takže do brány proti Kanadě musel nastoupit za stavu 0:4 Nick Malík. Trenéři dokonce vymysleli plán, že by do brány šel útočník Matěj Pekař, kdyby se zranil i on.

„Kluci jsou pobouchaní, malinko nám to zdravotně popadalo, ale Plášek by měl být v pořádku, Pařík se cítí lépe, Dostál i Šír budou ve středu na tréninku. Stoprocentně zdravého máme z brankářů jen Malíka,“ přiznává Varaďa.

„Pořád jsme na lavičce já a Patrik Eliáš, myslím, že proti nám by to měli Švédové těžké,“ zavtipkoval. Jenže to je nereálná situace, ve skutečnosti do Ostravy přijede tým, který už 52 zápasů v řadě neprohrál zápas základní skupiny juniorských šampionátů.



Země, která dodává do NHL každý rok špičkové hokejisty, jejich junioři se na současném šampionátu derou v bodování mezi nejlepší, zatímco nejlepším českým střelcem je obránce a kapitán Libor Zábranský (čtyři góly).

Čeští hokejisté mohou překvapit, věří, že v nejdůležitější chvíli zapnou a budou dodržovat disciplínu, systém i nasazení, jak mají.

„Máme jim co vracet, věříme si na ně. Švédové jsou výborně technicky vybavení, dobře bruslí, ale každý tým musí prohrát. A zítřejším dnem se to Švédům stane,“ plánuje Varaďa.

„Bude to těžký, máme ale domácí prostředí, to snad všechny strhne. Jen zůstat co nejdál od trestné lavice. Dostaneme se jim pod kůži a vyhrajeme. A taky by to někdo z útočníků mohl vzít už na sebe,“ říká Zábranský.

Čtvrtfinálové snažení sledujte ve čtvrtek od 20 hodin.