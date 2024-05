Avarská genetická telenovela. Klíčovou roli u obávaných kočovníků hrály ženy

Jako nepřátele těchto národů je také vykreslují dochované prameny. Historici neznali jejich zvyky, přestože po 250 let, tedy od 6. do 9. století našeho letopočtu, ovládali Avaři velkou část Evropy. Po zániku Sámovy říše a na troskách avarského „státu“ pak vyrostla Velká Morava. Teď už ale vědci o Avarech vědí víc. Třeba to, že si udrželi stepní tradice i po usazení se v Evropě. Tuší, jaká byla jejich sňatková politika nebo že mít dítě se svou macechou či švagrovou bylo pro avarské muže normální.

Jejich komunity praktikovaly takzvané levirátní svazky. Jejich podstata spočívá v tom, že mužští příbuzní – sourozenci nebo otec a syn – mají potomka se stejnou, jim biologicky nepříbuznou ženou. Zuzana Hofmanová Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity