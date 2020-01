Není se na co šetřit ani proč být nervózní, ví Čajka před čtvrtfinále

Rozhodovat se bude od 20 hodin v Ostravě.

Co víte o Švédech?

Jsou šikovní, dobře bruslí. Bude to rychlý hokej. Můžeme je rozhodit, pokud budeme hrát do těla, z toho budou nervózní a začnou dělat chyby. Nesmíme je nechat pracovat s pukem v našem obranném pásmu.

Což bude těžké.

Bude to nesmírně náročné utkání, ale nemáme se na co šetřit. Hlavně se vyvarovat hloupých faulů, protože když hrajeme v pěti, jsme schopní se všem vyrovnat.

Právě zbytečné fauly jsou českým problémem.

Jo, v útočných pásmech. Troufnu si říct, že to jsou hlouposti. Musíme si dávat pozor, protože rozhodčí pískají hodně, malá zaháknutí, malé sekery. Všechno. Je načase se jich vyvarovat.

A hrát vyrovnanou partii s favoritem.

Favorité byli i Rusové a Američané ve skupině. O Kanadě mluvit nebudu. Tohle si srovnejme v hlavě a využijme toho, že jsou Švédové favoriti. Můžou nás podcenit, to je naše výhoda. My se nemáme na co šetřit, pro některé kluky jde o poslední juniorskou akci.

Pomůže vám atmosféra?

Podpora je jen pozitivní. My vnímáme, že je v hale devět tisíc lidí, rodiče, známí... Nemáme proč být nervózní. Je to teď buď, a nebo.

Taky si musíte pohlídat začátek utkání, to vám dělá problém, viďte?

O tom rozhodovala ta oslabení. My si řekneme, že zbytečné fauly dělat nechceme, jenže bohužel. Je to frustrující. Možná to je česká povaha, že jsou začátky takové. Až v šatně si řekneme, že to není náš hokej.

Když ho hrajete, jste rovnocenní partneři i nejlepším.

Máme skvělý tým, dobrou partu. Nejsou tu hráči draftovaní v prvních kolech do NHL jako minulý rok. Když jsou pryč Lauko a Jeník, tak nemáme ani hráče, kteří by to vzali sami na sebe, takže hrajeme jako jeden. Týmovost je naše hlavní stránka.

I proto je českým nejlepším střelcem obránce Libor Zábranský.

Vzal na sebe skvělou roli. To samé Honza Myšák. Ale útočníci se musí konečně dát dohromady, začít střílet góly. Liborovi přeju, ať v nadílce pokračuje, ale nemůžeme se na to spoléhat. Takže útočníci ať mají klidnou hlavu a pálí to tam. Nic nevymýšlet a střílet a střílet.