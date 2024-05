V lotyšské nominaci je gólman Merzlikins i šest hokejistů z extraligy

Nominace hokejistů Lotyšska na mistrovství světa Brankáři: Kristers Gudlevskis (Bremerhaven/Něm.), Elvis Merzlikins (Columbus/NHL), Eriks Vitols (KeuPa/Fin.) Obránci: Janis Jaks, Kristaps Zile (oba Litvínov/ČR), Arvils Bergmanis (University of Alaska-Fairbanks/NCAA), Oskars Cibulskis (Herning/Dán.), Karlis Čukste (Brynäs/Švéd.), Ralfs Freibergs (Hradec Králové/ČR), Markuss Komuls (Trois-Rivieres/ECHL), Roberts Mamčics (Nové Zámky/SR) Útočníci: Rihards Bukarts, Roberts Bukarts (oba Vítkovice/ČR), Rodrigo Abols (Rögle/Švéd.), Raivis Ansons (Wilkes-Barre/Scranton/AHL), Oskars Batna (Jukurit Mikkeli/Fin.), Kaspars Daugavinš (Michalovce/SR), Martinš Dzierkals (Skelleftea AIK/Švéd.), Haralds Egle (Liptovský Mikuláš/SR), Felikss Gavars (St. Lawrence University/NCAA), Miks Indrašis (Brynäs/Švéd.), Renars Krastenbergs (Graz/ICEHL), Martins Lavinš (University of New Hampshire/NCAA), Dans Ločmelis (University of Massachusetts/NCAA), Eduards Tralmaks (Kladno/ČR)