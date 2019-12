Kouč dvacítky Varaďa: Důležitější je tým, než co má člověk na zádech

Češi získali cenný bod za prohru po prodloužení 3:4, v našlapané skupině A jim může výrazně pomoct k postupu do čtvrtfinále. A jasno může být už po odpoledním zápase mezi Německem a Ruskem. Pokud jeden tým zvítězí za tři body, Varaďovi svěřenci mohou slavit.

Jediný chyták zůstává při variantě ruského vítězství za dva body. To by postoupili Rusové i Němci, naopak Čechy by v případě nulového zisku proti Kanadě čekal boj o udržení mezi elitou.

Jak zápas se Spojenými státy hodnotíte?

Kluci hráli na maximum, věřím, že to na nich bylo vidět. Odcházíme se vztyčenou hlavou, bod je dobrý. Američané měli spoustu nevyužitých šancí, co skončily buď na tyčkách, nebo na hrudi Lukáše Paříka. Výkonu si cením víc než výsledku, protože proti Německu mi to chybělo.

Bylo to celé emotivní, že?

Samozřejmě, žila tím celá hala, střídačka taky. Kluci se po neuznaném gólu zdravě nas... naštvali a dali vzápětí gól. Nenechali se nepřízní osudu odradit.

Po prvním zkoumání Kubíčkova gólu na videu jste si ještě vzal trenérskou výzvu, proč?

Viděl jsem záběr na kostce a dostal jsem informaci od našeho videotrenéra, že byl kontakt s brankářem velmi minimální, možná až nad hranicí brankoviště. Takové góly by měly padat!

Doufal jste, že si rozhodčí verdikt rozmyslí?

Chtěl jsem, aby to zhlédli ještě jednou, dal jsem jim dvě tři minutky. Ono když na rozhodčí ve správný čas zatlačíte, dojde ne k převrácení rozsudku či vývoje, ale k tomu, že si třeba řeknou, že kontakt opravdu minimální byl. Tak jsem to viděl.

Zůstával jste klidný?

Ano, až na ten neuznaný gól, kdy je třeba, aby kluci viděli, že je trenér s nimi na jedné lodi. I pro kolegy je těžké zvládat to psychicky, ve správný čas kluky pochválit. Teď jsme našli společnou cestu.

Česko - Kanada Sledujte od 19 hodin online.

Přišli jste o Jana Jeníka, že?

Takové věci prostě jsou, my se s tím snažíme vypořádat. Tým se oddal tomu, aby se navzájem zaskakovali. Nakonec vyrovnal Petr Čajka, který přesilovky ani nehraje (Jan Jeník kvůli zraněnému kolenu na šampionátu skončil, Varaďa dopsal na soupisku útočníka Vojtěcha Střondalu).

Líbila se vám premiéra brankáře Paříka?

S prvním zápasem, navíc takhle důležitým proti těžkému soupeři, se vypořádal velmi dobře. Pustil možná jeden slabší gól, kdy ho střela překvapila. Jinak excelentní výkon.

Stihnete si před Kanadou odpočinout?

Vy to taky stihnete, ne? (smích) Já jsem kluky pochválil za nastavení a nasazení, doufám, že si z toho vezmou to nejlepší. Potvrdili si, že tým je důležitější než to, co má člověk na zádech.

Co bude platit na Kanadu?

Rád bych se vyvaroval faulů, hrozně mě štvou, ubírají nám sílu. Na tom bych rád zapracoval. Jenže občas i rozhodování sudích je hodně slabé, hráči neví, co teda hrát. Co faul je, a co není.