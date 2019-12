Čajka ocenil výkon dvacítky proti USA. Takhle Kanadu potrápíme, věří

Obránce a střelec dvou gólů Libor Zábranský Co řekl kapitán? O zisku bodu s USA. „Vážíme si ho, tolik infarktových situací... Měli jsme dobře postavené tyčky a srdíčkem a bojovností jsme to dotáhli alespoň takhle. V naší strašně vyrovnané skupině bude každý bod rozhodující.“ O neuznaném gólu. „Je tu nějaký metr, vyloučených je opravdu hodně. I rozhodčí to mají těžké, protože na ně koukají komisaři. My se potom hecli a pravda se ukázala.“ O silách proti Kanadě. „Problém to nebude. Jen tak někomu se nepovede hrát na mistrovství před takovou atmosférou. Jsme natěšení na každý zápas! Neznám krásnější pocit než dát gól před českými fanoušky.“