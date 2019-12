Gulaš před zápasem s Finskem: Chci vyhrát a užít si to, je fajn být doma

V Plzni. Tam, kde je králem.



„Vždycky je příjemné, když si za národní tým můžete zahrát tam, kde jste doma. Chci pomoci týmu k vítězství,“ svěřil se třiatřicetiletý Gulaš, suverénní lídr bodování extraligy, její nejlepší střelec i nahrávač.

Bude pro vás hodně speciální nastoupit proti mistrům světa právě na domácím ledě?

Když jsem se na začátku sezony dozvěděl, že se jeden zápas turnaje odehraje v Plzni, tajně jsem si přál, abych u toho mohl být. I proto jsem strašně rád, že jsem se s trenéry mohl domluvit, že tady nastoupím. Sice by to kolidovalo s Ligou mistrů, kdybychom v ní postoupili do čtvrtfinále, ale to se nestalo. Teď si tenhle zápas chci užít a vyhrát.

Kolik lidí z okolí se vám ozvalo kvůli vstupenkám?

Nebylo toho zase tak moc. Deset, možná patnáct lístků jsem si zamluvil, žádný extrém.

Když jste se omluvil z turnaje Karjala, vtipkoval jste, že je to proto, že nemáte formu. Takže, jak se cítíte teď?

To řekl s nadsázkou trenér Říha. Ona se ta forma odvíjela i od zdravotního stavu, v tom jsme se možná trošku nepochopili. A teď? Budu se snažit, abych herní pohodu z extraligy přenesl a naplnil i ve čtvrtek proti Finům. Aby byli všichni včetně mě spokojení.

Takže nasbírat proti nim dva body, což je skoro váš zápasový průměr v extralize?

To uvidíme... (úsměv) Ne, vážně, národní tým a extraliga, to je jiná úroveň. Mám z toho ohromný respekt jako z každého utkání za reprezentaci. Na tyhle zápasy potřebujete mít už dost zkušeností. Sám jsem zvědavý. Samozřejmě bych si to přál, ale jsem realista.

Pořád máte v domácí soutěži nakročeno k tomu, abyste na konci základní části přepisoval rekordy. Máte to v hlavě?

Moc to nesleduju. Vnímám to spíš proto, že tlak vnímám spíš z vaší strany, že je něco takového ve hře. Snažím se to eliminovat. Kdybych si to připouštěl, rychle by se všechno utnulo a skončilo. Tu herní pohodu mám proto, že se jako tým pohybujeme na pozicích, kde chceme být. Potom může jít nahoru i jednotlivec, vynikne individuální výkon. Dál chci sbírat body, to je jasné, ale hlavně proto, aby se tím dál potvrzoval herní projev celé Plzně.

Čím to, že vám angažmá právě v Plzni tak sedí?

Já se tady cítím velice komfortně, tým klape jak má, daří se nám otáčet i zápasy, které se pro nás nevyvíjejí dobře. To se odráží i na individuálních výkonech.

Není tu ani Jan Kovář, se kterým jste hrál za Škodu v minulé sezoně, ani současný klubový parťák Tomáš Mertl. Je složité zvyknout si na jiného centra?

Máme sice krátkou dobu na to, abychom se sehráli, ale tady jsou zkušení kluci, kteří už mají něco za sebou. I já už na pár reprezentačních srazů byl, takže věřím, že adaptace nebude tak náročná.

Nastoupíte jen proti Finům, do Ruska neletíte. Platí, že únorové Švédské hry už odehrajete celé?

Takhle jsme se o tom bavili. Ale v mém věku je nejdůležitější, aby vydrželo zdraví. Zatím to klape, ale nechci nic předpovídat. Já už jsem tak vycvičený a opravdu jsem toho zažil v kariéře tolik, že se nechci vůbec dívat dopředu. To nemá smysl. Takže nechci říkat, co bude za dva měsíce.