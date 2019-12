Útočník Hyka se zranil a přišel o účast na Channel One Cupu

Šestadvacetiletý Hyka, který absolvuje po návratu ze zámoří první sezonu v Kontinentální lize v barvách Čeljabinsku, přišel kvůli zranění již o listopadový turnaj Karjala. Nyní se zranil znovu, a to v pondělním duelu s Novosibirskem. „Zápas nedohrál, utrpěl zranění, které jeho účast neumožňuje,“ řekl ČTK tiskový mluvčí Zdeněk Zikmund.



Nejistý je i stav třiatřicetiletého Birnera. „Má lehčí zranění jako následek střetu z posledního extraligového zápasu. Pobolívá ho to a jel na kontrolní vyšetření do nemocnice. Tam je to ještě otevřené, uvidí se, s jakým výsledkem se z vyšetření vrátí,“ přiblížil Zikmund.

Trenéři v čele s Milošem Říhou starším zatím neoznámili, zda Hyku nahradí jiným hráčem. „Pravděpodobně povolají některého z náhradníků, ale čeká se i na to, jak to bude s Birnerem. O případném povolání náhradníků proto rozhodnou trenéři později během dne,“ uvedl Zikmund.

Jednu změnu už museli udělat v pondělí. Zraněného karlovarského útočníka Jakuba Fleka nahradil liberecký Radan Lenc. Úplně fit nejsou další náhradníci Tomáš Fořt a Jiří Smejkal, z dopředu oznámeného seznamu tak jsou mezi útočníky k dispozici už jen Ondřej Beránek (Karlovy Vary) a Šimon Stránský (Vítkovice).

Sekáč už se připojil k týmu, další zástupci z KHL by se měli zúčastnit až středečního tréninku.