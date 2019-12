Po relaxu v lese teď Gulaš myslí na extraligu i Vánoce

„Ale popravdě, přímo naživo jsem zápasy neviděl. Úplně jsem vypnul od hokeje, potřeboval jsem to jako sůl,“ svěřil se lídr Škody Gulaš, který den před Silvestrem oslaví čtyřiatřicáté narozeniny.

Jak jste o pauze relaxoval?

Na vzduchu, vlastně jsem celý čas trávil v lese u nás za domem. Perfektně jsem si to užil, ale ty dva dny volna utekly jak lousknutí prsty.

Ani vánočních svátků si moc neužijete, když extraliga jede bez přestávky, že?

Program je nabitý. Ve středu jedeme na Spartu, pak nás čekají další těžké zápasy. Pro nás je strašně důležité, abychom zase nastartovali nějakou bodovou šňůru a upevnili si postavení někde nahoře. Tabulka je pořád hodně vyrovnaná. A asi to tak bude až do února.

A co ty Vánoce, těšíte se?

Popravdě, žádný dárek ještě koupený nemám, já obchodní centra navíc moc nevyhledávám. Nechávám to na manželce, ale nějaký čas si na to určitě ještě udělám. Rád bych celé Vánoce strávil doma s rodinou, nějaký den navíc by se tam hodil, scházíme se tradičně celá rodina. Ale víme, jak jsou ty zápasy napěchované. Volno bude jen dva dny, 25. prosince v šest ráno už budu startovat do Plzně na trénink.

Cukroví alespoň na Štědrý den ochutnáte, nebo i v tom se budete hlídat?

Cukroví málo, v tom si musím dávat pozor, cítím to pak na sobě. Ale salát a řízek si určitě neodpustím.

Tradičního kapra?

To ne, já ryby moc nemůžu.

Počkejte. Vy, rodilý Jihočech?

No, všichni se diví... (smích) Ale já ho fakt vůbec nemusím.

Dcerku Veroniku máte ještě hodně malou, ale co sedmiletý syn Milan, ještě věří na Ježíška?

Věří, nějak ho v tom držíme. Ale ve škole už ho trošku spolužáci lámou, tak uvidíme, jak to u stromečku dopadne. Dopisy mu píše furt.

Splní se mu toho hodně?

To já přece nevím... (úsměv) Obecně můžu říci, že se ho snažíme nerozmazlovat. Já tedy určitě ne, snažím se ho držet na uzdě, aby dobře věděl, jaká je hodnota peněz.

Pojďme zpátky k hokeji. Po zápase s Finskem v Plzni jste slyšel pochvalu od reprezentačního trenéra Říhy. Potěšila vás?

Vždycky potěší, když je kouč spokojený. Já si přál v první řadě podat výkon, který bude odpovídat parametrům mezinárodního hokeje. Je to jiná úroveň než extraliga.

Tohle pro vás bylo nejdůležitější, jestli se dokážete stále prosadit i v mezinárodní měřítku?

Ano, v tom jsem se chtěl utvrdit. Jestli hokej, který se snažím hrát v extralize, stále obstojí i na mezinárodní scéně. Hlavně po fyzické stránce. A musím říci, že v tomhle směru jsem se cítil fajn. Chyby tam samozřejmě byly, ale osobně jsem byl spokojený. Ale byl to jen jeden zápas, dál teď reprezentaci nechci rozebírat. Další turnaj je až v únoru a to je moc dlouhá doba. Nemá to smysl, konkrétně já už jsem se z toho poučil dost a dost.

Tak aktuálně. S čím pojedete ve středu na Spartu? V prvním kole to byla divočina, padlo 13 gólů. Může to být zase přestřelka?

To kdybych věděl. Ale jedeme tam s jasným cílem. Bodovat. Sparta neměla poslední zápasy úplně moc dobré, body ztrácela a toho chceme využít. Připravujeme se. Ale jak, to nemůžu prozrazovat, aby si to pan Krupp nepřečetl. (smích)