Mozík si pochvaluje přesun z KHL: Život ve Švédsku je o něčem jiném

Bude těžké navázat na výsledek z Karjaly, kterou národní tým ještě bez vás před měsícem ovládl?

Určitě. Kluci tam hráli výborně, snad se nám to povede zopakovat. Každý chce vyhrávat, je to přece nároďák. Necháme tam všechno, abychom v téhle vítězné formě pokračovali.

Sledoval jste listopadový turnaj?

Díval jsem se, nějakou třetinu jsem viděl. Kluci hráli dobře, výborně zachytali gólmani.

Udělala vámpozvánka radost? Počítal jste s ní?

Určitě jsem za to rád, reprezentovat je vždycky čest. Nároďák se neodmítá. Vždycky, když budu zdravý, rád přijedu.

Navíc vás před odletem do Ruska čeká první zápas turnaje zrovna v Plzni.

To je další věc. Je to pro mě speciální, tři roky jsem tady působil. Mám na to úžasné vzpomínky a doufám, že si to užiju. Snad uděláme radost fanouškům a vyhrajeme.

Do reprezentace se vracíte po půlroce ve Švédsku. Zlepšilo vás angažmá jako hráče?

Určitě, Švédsko mě po hokejové stránce hodně posunulo. Cítím se možná i daleko lépe než v Rusku. Tam jsem sice měl víc bodů, ale hokejově se teď cítím lépe. Snad to budu moct ukázat.

Vojtěch Mozík v reprezentačním dresu na olympijských hrách v Koreji v roce 2018.

Jak se hraje ve Švédsku, navíc v tak slavném klubu, jako je Färjestad?

Švédsko super, klub i organizace na parádní úrovni. Samá pozitiva. Jejich liga je hrozně těžká, bruslí se, hraje se na sto procent každý zápas. Není divu, že každý rok odchází ze Švédska do NHL spoustu hráčů.

Však se také říká, že z evropských lig je nejvíce podobná slavné NHL právě švédská SHL. Vnímáte to také tak?

Asi jo, je to jedna z nejtěžších lig, v kterých jsem nastoupil. Hraje se tam hodně odlišným stylem než v KHL, odkud jsem před sezonou přišel. V Rusku jste víc na puku, tady se hodně dohrává, bruslí se, obecně je to mnohem rychlejší. Ale už jsem si na to zvykl, nějaký čas už je to dobré.

Channel One Cup 2019 Čtvrtek 12. prosince

18:00 Rusko - Švédsko (Moskva),

18:30 ČESKO - Finsko (Plzeň). Sobota 14. prosince (Moskva)

09:00 Finsko - Švédsko,

13:00 Rusko - ČESKO. Neděle 15. prosince

12:00 ČESKO - Švédsko,

14:00 Rusko - Finsko (Petrohrad - pod širým nebem).

Byli s vámi trenéři trpěliví?

Jo jo. Pár bodů už jsem sice udělal (1+6 v 24 zápasech, pozn. red.), ale přece jenom si mě podepsali proto, abych jich dělal ještě o něco víc. Chtějí se po mně i nějaké góly. Přechod nebyl úplně nejsnazší, ale posledních pár zápasů už se to obrátilo, zvykl jsem se. Cítím se díky tomu daleko líp.

Jak se zvykalo na život ve Švédsku?

I v tomhle je to oproti Rusku velká změna. Život je daleko lepší, máme krásnou arénu, super zázemí. I město je nádherné. Přechod byl jednoznačně pozitivní, včetně nějakých drobných překvapení, nic mě nezaskočilo v negativním smyslu. Mám krásný byt, auto, zázemí zkrátka prvotřídní. Na nic si nemůžu stěžovat.

Co švédština?

Vystačím si tam s angličtinou, kterou tam mluví každý. To je super. Jen těch cizinců v týmu moc nemáme, je tam jeden Američan, nedávno přišel ještě Kanaďan. Ale co se dá dělat, musím to tam přežít jako jediný Čech.