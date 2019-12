Říhu znovu naštval kalendář KHL: Je to o domluvě, ale Rusové na to neslyší

Z Kontinentální ligy figuruje v nominaci na Channel One Cup nejpočetněji zastoupená skupina dvanácti hráčů (druhá je extraliga s jedenácti vyslanci). Třeba takoví Šimon Hrubec s Andrejem Šustrem z čínského Kunlunu svedou ještě v pondělí partii v dálném Chabarovsku, jehož barvy hájí další nominanti Ondřej Vitásek s Tomášem a Hynkem Zohornovými.



Všechny pak čeká přesun přes půl zeměkoule do Plzně, kde se budou hlásit ve středu, tedy pouhý den před utkáním s Finy. „Všechny ligy by měly skončit nejdéle v sobotu,“ vzkázal Miloš Říha st. na pondělní tiskovce.



Neuvažoval jste, zda kvůli tomu nevzít méně hráčů z KHL?

Já bych to řekl naopak. Zatímco Švédové a Finové končí v sobotu a my v neděli, Rusové hrají do pondělka. Přičemž se to netýká jejich reprezentantů, ti mají volno. I naši extraligu bych za to trochu zkritizoval, měli bychom se přizpůsobit, aby extraliga skončila v pátek a kluci měli o víkendu volno a čas na přípravu. S hráči z KHL bohužel nic neuděláme. Nemůžeme chtít, aby dostali jeden zápas volno. Všechny čtyři země by se měly domluvit a skončit maximálně v sobotu. Rusové na něco podobného ale neslyší.

Zatímco někteří ještě budou v pondělí válčit v KHL, zbytek národního týmu už bude poprvé společně trénovat v Plzni, včetně místní hvězdy a krále extraligové produktivity Milana Gulaše. Jaké s ním máte plány?

Máme s ním dohodu, že odehraje jen zápas v Plzni a kompletního turnaje se zúčastní až v únoru ve Švédsku. Myslím, že mě a určitě i vás překvapil na minulém turnaji Honza Kovář, u Milana to bude stejné. Na jarním šampionátu byl trochu nervózní, takový utažený. Jestli se teď připraví řádně na mistrovství světa, tak bude určitě platný. Ale to je ještě strašně daleko.

Takže před měsícem ve Finsku nechyběl proto, že byste ho zatratil?

Momentálně předvádí takové výkony, které ho do reprezentace řadí. Byť jeho věk jde dál a ani on sám už tomu moc nevěřil, sám se na to teď těší. To je pro nás důležité.

VIDEO: Chceme navázat na minulé turnaje, přeje si Říha před turnajem Channel One Cup Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Máte podobnou dohodu ještě s nějakým hráčem?

S dalšími už dohoda není, to už si rozhodneme my. Ještě nevím, kolik lidí pojede do Moskvy, bude záležet, jak bude kdo připravený.

Zpátky v nominaci je i zkušený Martin Zaťovič, který obrážel všechny turnaje minulé sezony, těsně před šampionátem však ze sestavy vypadl.

U něj mě to tehdy zamrzelo. Dával tomu všechno, příprava byla dlouhá. Ale takhle jsme se tenkrát rozhodli, on se zároveň rozhodl sám, protože jsme mu dali na vybranou. Teď je ale připravený, mluvil jsem s ním, těší se na to.

Máte v záloze ještě nějaká zkušená jména, která plánujete využít při dalších turnajích?

To záleží jen na hráčích. Není to o věku, když naopak někdo z mladých vystřelí jako raketa, proč si nevytáhnout jeho? Chtěli jsme vzít posledně třeba mladého Svozila z Brna, ale odjel s osmnáctkou do Kanady.

Už víte, kdo převezme kapitánské céčko po Janu Kovářovi?

Tohle bude zajímavé. Asi to necháme na starších hráčích, kteří mají nejvíce zkušeností z národního mužstva. Musíme se s nimi nejdřív pobavit a cítit, že v kabině vystoupí. Že budou působit jako Honza, s obrovským klidem a sebedůvěrou. Pak se rozhodneme, zatím to dané není.

Nabilo vás vítězné vystoupení na Karjale optimismem?

Optimismem mě nabíjí spíš to, že už po turnaji jsme měli nominaci, protože jsme potřebovali udělat základ mužstva. Už kvůli vízům bylo potřeba řešit všechno včas. Ale museli jsme spíš škrtat, vytvořilo se nám osm pětek, nemuseli jsme nikoho naopak přemlouvat. To mě raduje. Úspěch z Karjaly je už za námi, teď ho musíme potvrdit.

Na minulém turnaji jste střídali herní styly a vyplatilo se. Chcete stejným způsobem navázat i v Rusku?

Navázat chceme, ale budeme to řešit jednotlivě, podle soupeře. Třeba Finové nebudou v Plzni tak otevření, jako když hráli doma. Rusové nám budou stoprocentně chtít vrátit porážku 0:3, ti to nebudou ochotní skousnout. Švédové nás čekají na závěr, ale zase v poledne. Na každé utkání bude jiná příprava.

Jak nasadíte gólmany? Z Karjaly jedou znovu Will a Langhamer, místo Vejmelky je tentokrát v nominaci Hrubec.

Na tohle téma jsme se dlouho bavili hned po Karjale. Znovu je chceme vyzkoušet, opět máme myšlenku, aby každý z nich odchytal jeden zápas (na Karla Vejmelku však nakonec nedošlo, poslední zápas Karjala Cupu odchytal proti původním plánům Will, pozn. red.). Abychom viděli i Hrubce, který nám v minulé sezoně zachytal velmi dobře.



Z nominace jste po dohodě s kluby vynechali hráče z Třince nebo Hradce. To byla vaše iniciativa?

V Třinci jsme se domluvili s (trenérem) Vencou Varaďou, tam jsem avizoval, že si dva hráče určitě vezmu, ale čeká je v prosinci Spengler Cup. Sám jsem to ale na klubové úrovni zažil, když jsem poprosil, aby mi na poslední turnaj hráče nebrali, tak mi jich místo dvanácti vzali čtrnáct. Chtěl bych to změnit na vzájemnou dohodu. Hradci přišel nový trenér, hrají Ligu mistrů, chceme jim dát nějaký čas na to, aby se srovnali.