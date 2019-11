Říha našel správnou cestu. Co stojí za úspěchem hokejové reprezentace?

Že zmačkal a zahodil tu z minulého ročníku, která mu radila kráčet se šikem stejných a prověřených hráčů. Že se vzdal i lpění na striktním „vojenském“ drilu, který u reprezentace panoval. Teď dal vyvoleným volnost a v nominaci mu vyšla kombinace zkušenosti a mládí.

Karjala Cup 2019 Speciální příloha iDNES.cz

Ano, v posledním duelu proti Rusku, když věděl, že tým útočí na Karjale na turnajový triumf, upřednostnil starší borce. Vzdal se tak možnosti širšího testu, brankář Vejmelka zůstal bez zápasu, Smejkal, Beránek, Kovařčík dostali jediný.

Leč jeho rozhodnutí se nelze příliš divit. „Avizoval jsem, že budeme jezdit vyhrávat. To je důležité pro nás, ale i pro celý český hokej, aby nás zase ostatní brali vážněji a měli trošku respekt,“ řekl kouč.

Skvěle si vedli oba brankáři Will a a Langhamer, což jen potvrzují čísla - tři inkasované góly ve třech duelech, Willova nula proti Rusku, které hrálo víc než tři minuty přesilovky 5 na 3. Působili koncentrovaně, z jejich slov byla znát skromnost.

Ona totiž defenziva nestála jen na nich, ale na kompaktnosti pětek. Byl vidět pohyb, skvělé bruslení i obětavost, která se zvlášť projevila v závěru nedělního mače. Znát byla i taktická připravenost, třeba proti Finsku tým eliminoval soupeřovy přesilovky a nacvičené signály, což ukazuje dobrou práci Říhovy party.

„Naše trenérská sestava si získala už trochu respektu a teď se kluci přesvědčili, že to, co jsme vymysleli, funguje. Všichni chtějí reprezentovat - my vytvořili atmosféru, že je čest a hrdost hrát za nároďák,“ uvedl Říha. „I my se poučili. Já loni vůbec nevěděl, jak se mám chovat, a hráči poznají sebemenší chybu.“

Ovšem i výtečná Karjala přinesla určitá „ale“. Nemá to nikterak dehonestovat český úspěch, ale kvalita na zdejším turnaji a ta, se kterou vyrukují nejlepší v květnu na šampionátu ve Švýcarsku, je diametrálně odlišná.

Zatímco bratři Zohornové patřili na Karjale k lídrům, před pár měsíci na mistrovství v Bratislavě byli na hraně sestavy a proti silným sokům plnili roli „udržovací“ lajny, na víc technicky neměli.

Dál český hokej strádá v předbrankovém prostoru - tam, kde to bolí a tam, kde se uplatňují - promiňte ten výraz - hajzlíci. Finové třeba díky důrazu dali z tohoto prostoru Česku dvě branky.

A reprezentaci sráží ještě jedna věc - minulou sezonu vyfasovala šest trestů za příliš mnoho hráčů, teď na Karjale tři a ještě si připočtěte situace, kdy po špatném střídání pelášili Finové ve třech (čtyřech) na jednoho (dva). To se při vší úctě stává mančaftům z krajského přeboru, ne profíkům v nároďáku!

Ale nic nejde hned - důležité je, že Říha ví, jak kráčet vstříc mistrovství.