Nováček Flek se omluvil pro zranění, v Moskvě ho nahradí Lenc

Šestadvacetiletý Flek se podle webu karlovarského klubu zranil po souboji s libereckým gólmanem Dominikem Hrachovinou v prodloužení. Ze hry ho vyřadily problémy s kolenem.

„Je to už podruhé, co je zraněný, má smůlu. Chtěli jsme si ho zkusit už na tom prvním turnaji na mezinárodním poli. Sám je z toho nešťastný, ale to se nedá nic dělat. Máme dostatečně silné mužstvo, abychom ho doplnili, pro něho osobně je to samozřejmě smůla,“ řekl Říha v Plzni na srazu národního mužstva novinářům.

Osmadvacetiletý Lenc patřil mezi dopředu určené náhradníky. „Bavili jsme se s Tomášem Fořtem, ale ten pořád trošku cítí zranění, takže nás poprosil, zda by to mohl doléčit. Spojili jsme se také s Jiřím Smejkalem, který ale také není od včerejška stoprocentní, proto jsme zvolili tuhle variantu,“ vysvětlil Říha.

V nedělním utkání, které hokejisté Energie vyhráli 3:2 po samostatných nájezdech a utnuli desetizápasovou vítěznou sérii Liberce, měl smůlu také Flekův týmový spoluhráč Dávid Gríger. Pětadvacetiletý Slovák má rovněž potíže s kolenem. Oba paradoxně zasáhli ještě do nájezdů a právě Gríger v nich rozhodl o výhře Západočechů.

Český tým vstoupí do druhého dílu série Euro Hockey Tour v domácím prostředí v Plzni čtvrtečním zápasem proti Finsku. Po pátečním přesunu do Moskvy se v sobotu utká s domácí sbornou a v neděli změří síly se Švédskem.