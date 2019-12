Premiéru v reprezentaci zhatilo zranění. Budu makat dál, slibuje Flek

„Splněný sen,“ říkal nadšeně v reakci na pozvánku do národního týmu. Při poslední extraligové výhře nad Libercem otevřel třetí desítku kanadských bodů, ani přes svých 172 centimetrů výšky se v dresu se lvem na prsou neměl ztratit.

„Chci si akci užít, kolem sebe budu mít jednu hvězdu vedle druhé,“ plánoval. Zápas s Libercem už téměř končil, když se po jednom ze soubojů dostal do kontaktu s hostujícím gólmanem Dominikem Hrachovinou a jejich střet odskákalo Flekovo koleno. Rychlonohý útočník Energie se tak musel reprezentačnímu trenérovi Miloši Říhovi z ruského Channel One Cupu omluvit a svůj debut v národním týmu ještě o něco odložit.

Léčba potrvá dva až čtyři týdny, pak může do extraligového kolotoče znovu naskočit. Z týmu cítí Jakub Flek herní pohodu. Aby ne, daří se jemu, prvnímu útoku i celému týmu. Průběžné šesté místo je dost možná i nad plán.



Těsně před pauzou zisk dvou bodů, nebo ztráta proti Liberci?

Každý bod se počítá, jsme za dva rádi. Ale jak se utkání vyvíjelo, cítili jsme, že máme i na tři. Takový je ale hokej, my si nemůžeme sypat popel na hlavu, že jsme před gólem na 2:2 udělali něco špatně. Důležité je, že jsme urvali druhý bod.

Vstupy do zápasů se vám před pauzou hodně dařily.

Měli jsme hodně šancí, ale těžko můžeme dát gól ze všeho. To bychom hráli úplně jiné výsledky. (úsměv) Říkali jsme si, že chceme do zápasů vstupovat co nejlépe.

Channel One Cup Vypadl jediný nováček Útočník Jakub Flek z Karlových Varů se kvůli zranění omluvil z hokejové reprezentace. Na nadcházejícím Channel One Cupu měl být jediným nováčkem v českém týmu. Kouč Miloš Říha starší zatím místo něho dalšího hráče nepovolal. „Definitivně se rozhodne na srazu v Plzni, až zjistí aktuální stav všech hráčů,“ doplnil tiskový mluvčí svazu Zdeněk Zikmund.

Český tým vstoupí do druhého dílu série Euro Hockey Tour v domácím prostředí v Plzni čtvrtečním zápasem proti Finsku. Po pátečním přesunu do Moskvy se v sobotu utká s domácí sbornou a v neděli změří síly se Švédskem.

Posílí mužstvo i fakt, že jste ukončili vítěznou sérii Liberce?

Nám se proti top týmům hraje lépe, snaží se hrát kombinační hokej. Mně osobně takový hokej sedí rozhodně víc, než když někdo nahazuje a honí puky. Liberec pak dost přitvrdil, chodil do těla. Myslím, že to byl super hokej. Nekoukáme, jestli hrajeme proti Liberci s deseti výhrami v řadě, nebo proti trápícím se Vítkovicím. Hrajeme naplno každý zápas.

Nebáli jste se, co s týmem udělá drtivá výhra nad Vítkovicemi?

Říkali jsme si, že nás čeká úplně jiný zápas. Kluci ve Vítkovicích prochází těžkou krizí, měli v hlavách asi různé věci. Nám skoro čtyři góly darovali, kdy nás poslali do brejků a hrubě chybovali. Na Liberec jsme se připravili, jejich síla je obrovská, ne-li největší v extralize. Dva body bereme.

V polovině základní části šesté místo, spokojenost?

Půlka, pořád je spoustu zápasů před námi. Nesmíme létat hlavou v oblacích, že jsme šestí nebo sedmí. Tabulka kolem nás je našlapaná, rozdíl devíti bodů mimo desítku. Tři zápasy nebodujete a jste venku. Furt koncentrovaní, hrát naši hru.

Přeci jen už ale výsledky mají svou váhu, cítíte sebevědomí?

O hlavu jde hodně. Bylo super, že jsme do ligy dobře vstoupili, vyhráli první tři zápasy. Ukázali jsme si, že to půjde, že hokej umíme. Zjistili jsme, že s naší hrou můžeme hrát s každým. I když přišla menší krize, zase jsme začali vyhrávat a vzdorovat týmům, jako je Třinec, Kometa nebo Liberec. Hlava je strašně důležitá. Roky předtím byly jiné, spíš čekání na body. Zmar, modlili jsme se, abychom už vyhráli. Hlavy máme nastavené jinak.

Je psychika a sebevědomí zásadní posun?

Asi to tak je. Dřív jsme asi jeli do Třince a někdo měl možná v hlavě nastaveno, hlavně nedostat nějakou šišku. Letos si věříme. Samozřejmě jde i o to, jak moc se daří. Můžeme se dobře připravit a pak nám to v zápase nelepí.

Trenér Pešout vytyčil postupné cíle. Stále se nezvýšily?

Ne, furt se jich držíme. (smích) Jsme někde uprostřed tabulky. Mohlo být lépe, ale i hůř. Je za námi půlka sezony, musíme makat dál a splnit, co jsme si vytyčili. Minimálně předkolo, já bych se rád popral o šestku.

Základní část rozpůlí pauza. Už se tým těšil?

U nás není taková, že bychom hodili nohy nahoru. (úsměv) Hodně se trénuje, některé dny i dvoufázově, abychom z toho čerpali do další pauzy. Nějaké volno je, ale rozhodně dřeme a není moc času doma koukat na telku a péct cukroví. Odpočineme si od zápasů, ale ne od práce.

Dostal jste reprezentační pozvánku na Channel One Cup v Rusku. Vyzvídal jste před svým zraněním u parťáků Rachůnka s Beránkem, kteří byli naposledy na Karjale?

Ani moc ne, byl jsem už loni v kempu před Švédskem. (usměje se) Pro mě je reprezentace splněný sen, jsem strašně rád, že pozvánka přišla. Budu makat dál, co to půjde. Každý turnaj je fantazie, reprezentace je reprezentace. Nic není víc.

Pozvánku do reprezentace už jste dostali všichni tři (Rachůnek, do české, Gríger do slovenské). Ocenění celé lajny?

Kluci jsou skvělí, říkám v každém rozhovoru. Je fantazie s nimi hrát, nedám na ně dopustit. Už vím, že když dám puk někam naslepo, na 90% tam jeden z nich bude. Hraje se s nimi fantasticky. Přejeme si vzájemně, rozhodně si nezávidíme, že jeden jede a druhý ne. Rachna má skvělou formu, psal jsem mu během turnaje, ať se mu daří. Dávid hraje taky skvěle, sedí nám to. Jeden z hlavních bodů k úspěchu je přát a věřit jeden druhému. Hokej je kolektivní sport, dařilo a daří se celé naší lajně. Je super, že vyhráváme jako tým a především naše výsledky jsou důležité.