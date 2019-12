Extralize vládne, teď od kanonýra Gulaše očekává góly i reprezentace

Ve čtvrtek v Plzni ho nečeká šichta v extralize, kde za 24 duelů pobral úctyhodných 44 bodů (23+21). Proti Finům (18.30) načíná Gulaš s reprezentací ruský Channel One Cup.

Channel One Cup 2019 Speciální příloha iDNES.cz

„Chceme od něj, aby nás nastartoval k prvnímu kroku na turnaji,“ velí reprezentační trenér Miloš Říha. Gulašovi dopřeje výrazný prostor k vyniknutí. Očekává, že se nejen na ledě projeví jako lídr, který by se už teď mohl směle ucházet o místo na mistrovství světa. „Jsem realista, národní tým a extraliga jsou úplně jiná úroveň,“ upozorní Gulaš. „Sám jsem na to zvědavý.“

Démona extraligy chtěl reprezentační trenér otestovat už v listopadu ve Finsku, jenže Gulaš se podle svých slov necítil. Teď zvládne jen domácí předehru v Plzni, na víkendové mače do Ruska neodletí. S Říhou se předběžně dohodl, že by si na celý turnaj Euro Hockey Tour troufl až v únoru ve Švédsku.

Gulaše srovnává s centrem Janem Kovářem, který patří mezi nejlepší našince vydělávající si v Evropě. Kromě neotřelých nápadů potřebuje národní tým i góly, spolehliví a schopní kanonýři dlouhodobě chybějí.

I proto Říha o Gulaše tolik stojí. „Nikoho podobného, jako je Milan, teď v Evropě nevidím. Někteří kluci chvilku dávají góly, chvilku zase ne,“ přikyvuje i legendární střelec Milan Nový. Gulaš si drží konstantní výkonnost, za necelé tři sezony v Plzni si připsal už 76 tref.

Ačkoli Gulaš válí a v aktuální sezoně se uchytí každá jeho pátá střela, což je brilantní průměr, těžko se dá porovnávat s Pastrňákem, Vránou nebo Kubalíkem, kteří sázejí góly v NHL. Po jejich případném příletu nebo dalších útočníků ze zámoří se může Říhův výběr pro šampionát totálně proměnit.

A vůbec to nelze vyloučit.

Mistrovství světa začíná ve Švýcarsku 8. května, o dva dny později než poslední šampionát na Slovensku. Turnaj tehdy zvábil davy českých fandů i řadu borců z NHL, kde se o Stanley Cupu ucházely už jen poslední čtyři týmy. A Říha může na jaře opět hodit plány o evropském jádru do koše.

Teď je ale ve fázi, kdy je pro něj plzeňský vousáč nepřehlédnutelnou postavou, byť mu brzy bude čtyřiatřicet a v reprezentaci má průměrnou bilanci 53 zápasů a šesti gólů.

Do šampionátu také zbývá necelý půl rok a fandové si mohou jen pohrávat s myšlenkou, že by se Gulašovy schopnosti mohly skrýt třeba do třetí lajny a jeho pohotovou ránu využívat v přesilovce. „Jsem tak vycvičený, že se vůbec nechci dívat dopředu,“ opáčí Gulaš.

Velký turnaj mu pětkrát unikl, až na jaře se po peripetiích dočkal. Po vyřazení v play off onemocněl, mezitím Říhův seznam uchazečů o MS nabobtnal tak, že se král extraligy do přípravy už ani nezapojil.

Do Bratislavy ho ale v průběhu turnaje Říha povolal. Gulaš se hned trefil proti Italům, jenže postupně vadl a bylo patrné jeho tréninkové manko.

„Nejde jen lusknout prsty a hrát,“ říká mistr světa a současný expert David Moravec. „V pozdější fázi sezony bude záviset, v jaké jste pohodě. V extralize se už teď na něj soustředí spousta hráčů. Chtějí mu to dát sežrat a vytáhnout se na Gulaše.“

Útočník Milan Gulaš hovoří s novináři 14. května 2019 na mistrovství světa v hokeji v Bratislavě.

Jeho počínání přitahuje pozornost. V extralize působí suverénně a Plzeň se díky němu drží na dostřel elitě. On sám má před polovinou základní části náskok 17 bodů na další pronásledovatele. Sice trochu ubral z propočtů a magická stovka se vzdálila, dál ale může překonat rekord samostatné ligy, který vytvořil Martin Růžička s 83 body.

„Dokázal se prosazovat zkraje sezony, kdy mají všichni plno sil a nikdo nemá psychický blok,“ podotýká Moravec.

Nejen on nečeká, že se Gulašův sběr bodů zasekne. Klidně může překonat i maximum československé ligy, které už 42 let drží s 93 body Milan Nový. „Základní část má o osm zápasů víc, má maličkou výhodu,“ poznamená Nový. „Ale rekordy jsou od toho, aby se překonávaly. A moc mu to přeju.“