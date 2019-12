Reprezentaci jsem si v Plzni užil, říká Gulaš. Teď se těší z volna

Český výběr tak zahájil tažení v turnaji Channel One Cup v rámci série Euro Hockey Tour úspěšně. Po plzeňské anabázi se přesunul do Ruska, kde se v sobotu od 13 hodin utká s domácími a v neděli se Švédskem. U toho už ale Gulaš po domluvě s koučem Milošem Říhou starším v Moskvě nebude. „Jsem rád, že si odpočinu, protože program byl opravdu náročný. Na dva dny volna se opravdu moc těším,“ prohlásil po vítězném konci.

Před domácím publikem hrál ve velké pohodě, ostatně jako celou sezonu. Po necelých šesti minutách v přesilovce našel parádně Zaťoviče, který už puk jen lehce doklepl do branky. Gulaš, neohrožený lídr extraligového bodování, tak potvrdil, že dokáže být produktivní i v národním týmu. Statistiky ovšem příliš neřeší.

„Mně je úplně jedno, jestli jsem měl asistenci... Zápas jsem chtěl zvládnout. Tak, abychom já - a hlavně trenéři - byli spokojení. Chtěl jsem podat co nejlepší výkon a pomoci tak týmu. Vstup do turnaje je dobrý, myslím si, že to všechny nakopne do dalších utkání,“ konstatoval.

Spolupráci s brněnským šikulou Zaťovičem si pochvaloval. „O tomhle signálu jsme se bavili, hrajeme to i v Plzni. „Zaťo“ je v tom místě velmi zkušený, dává plno gólů. Známe se strašně dlouho, už z mládežnických reprezentací. I po osobní stránce si rozumíme, takže v tom problém nebyl. Martin je skvělý hráč, vždy se komukoliv přizpůsobí. Měli jsme tři dny na souhru, což nebylo moc, ale myslím si, že to nebylo špatné,“ měl radost třiatřicetiletý Gulaš, věčný smolař velkých reprezentačních akcí, který si až letos premiérově zahrál na světovém šampionátu.

Rusko vs. Česko Online reportáž v sobotu od 13 hodin

Přestože je jihočeským rodákem, v Plzni už se téměř cítí jako doma. I proto byl pro něj mezinárodní duel tak speciální. „Opravdu jsem si to strašně moc užil. Přijedete na národní tým, cítíte tu energii z hráčů. Všichni se na to těší, máte skvělé spoluhráče, je to opravdu kvalitní hokej. Takové zápasy mám hrozně rád, ještě k tomu pak tady...,“ doplnil Gulaš, jenž si společně s ostatními vychutnal i děkovačku od diváků. „My tady na ni chodíme po zápase vždycky, na vítězné vlny. Takže já jsem si to užil se vším všudy.“