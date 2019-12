Že dál vyhráváme? Mám radost, nezastíral trenér Říha po Finech

„Samozřejmě mám z prodloužení té série radost. Finové jsou mistři světa, je to silné mužstvo, což předvedli, když v utkání potřebovali zabrat. Začali rychle bruslit, měli dobré kombinace. Nikdo nemůže čekat, že jim dáme 5:1. Takto to v dnešní Euro Hockey Tour nechodí,“ pravil Říha.

Co vás na vítězství těší nejvíc?

Povedená první třetina, kterou jsme vyhráli 3:1. Uhráli jsme ji fakt perfektně, měli převahu i na střely. Hráli jsme jednoduše, chodili do předbrankového prostoru, hráli jsme rychle. Finové si s tím nevěděli rady.

Nakonec jste ale přišli o dvoubrankové vedení. Proč?

Protože jsme začali hrát po koutech a přepouštěli soupeři střední pásmo. Tím jsme Finy dostali na koně.

Dostali jste tři góly. Byl jste spokojený s obrannou hrou?

Myslím, že to dneska nebylo tak důsledné, jak by to mělo být. Ale to může být přemotivovaností, kterou jsem z kluků cítil. Rychle jsme se dostali do vedení a všichni si chtěli dát gól. Potom je těžké to uhlídat.

Co říkáte na výkon Lukáše Sedláka, který dal dva góly?

Hlavně rozhodl v prodloužení. Myslím, že všichni pracovali až moc, byli trošku přemotivovaní, jak už jsem zmiňoval. Od některých kluků tam byla znát trošku nervozita. Ale třeba na Milanu Gulašovi byla poznat zase zkušenost. Jednoznačně patřil k nejlepším hráčům a vždycky dokázal perfektně přečíst situaci.

Gulaš do Ruska neodcestuje. Jak velké změny plánujete do zbylých dvou zápasů?

Při nominaci vzniklo spoustu změn kvůli zraněním nebo zdravotním problémům. Naposledy vypadl Zohorna kvůli operaci slepého střeva. Ale my se s tím popereme. Věřím, že budeme úspěšní a daleko bruslivější do obrany a že budeme využívat našich předností.

Co jste říkal na atmosféru v Plzni?

Fantastická, v Plzni byla vždycky dobrá atmosféra. Česko tady snad nikdy neprohrálo, pokud se nemýlím. Tak jsem rád, že jsme nebyli první.