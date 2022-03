Hokejisté zahájili přípravu. Práce s Čechy se oproti Finům neliší, říká Jalonen

Hokejisty nyní čeká zhruba šestitýdenní boj o místo před startem turnaje. Kromě čtyřiadvaceti hokejistů, kteří v pondělí kroužili na ledové ploše, by se k týmu měli postupně s jistotou přidat také obránci Jakub Krejčík s Lukášem Klokem a centr David Krejčí.

Premiérový trénink tedy hodnotíte kladně?

Kluci odvedli na ledě dobrou práci, navíc vypadali, že je to i baví. Takový start je vždycky dobrý. Do finále mistrovství světa máme něco přes šedesát dní, času je ještě dost.

Je pro vás náročná orientace v novém týmu, novém prostředí?

Jediný hráč, kterého jsem během svých průzkumných cest naživo neviděl, byl Jordán. Zato některé ostatní jsem viděl třeba i třikrát. Samozřejmě je těžké zapamatovat si všechna jména okamžitě, ale kluci se ukázali dobře, trénink mě potěšil.

Jak se vám zamlouvá česká extraliga?

Na play off zatím skutečně oceňuju tu intenzitu, bojovnost. Vím, že hrát dva dny po sobě je vždy ohromně těžké, ale i tak se hraje pořád v tempu. Baví mě se na takové zápasy koukat. Tenhle týden se zaměříme na skupinu hráčů, kterou tu máme k dispozici, ale pak si pobavím s Petrem Nedvědem ohledně toho, jaké máme nové možnosti.

Cítíte nějaký výrazný rozdíl oproti práci s finskými hokejisty?

Myslím, že je to téměř stejné. Máme dva tréninky denně, k tomu si ještě budeme procházet taktiku, ale neřekl bych, že to bude nějak rozdílné než někde ve Finsku, ve Švýcarsku nebo třeba v Rusku. Hráči jsou podobní.

Jak náročné bylo vytvořit nominaci, když je generální manažer Petr Nedvěd momentálně na inspekční cestě v zámoří?

Řešili jsme to a řešíme každý den. Informuje mě, jaká je situace. Přestože je teď v Americe, tak stejná spolupráce pořád pokračuje.

Kolik zápasů jste už v Česku stihl zhlédnout?

Byl jsem tu už víkend předtím, než jsem podepsal smlouvu. Řekl bych, že to klidně už může být nějakých padesát utkání. Je to spousta cestování.

Máte představu, kolik hokejistů z aktuálního výběru má reálnou šanci podívat se na světový šampionát?

Na to se teď vůbec nemůžeme soustředit. Musíme jít den ode dne. Teď si zatrénujeme, poté odehrajeme dva zápasy s Rakouskem. A až pak teprve budeme moudřejší.

Kupříkladu konec švédské ligy, v níž máte několik adeptů na nominaci, může téměř kolidovat se startem mistrovství...

Ve Finsku to bývá podobně, končí se blízko Českých hokejových her. Pokud bude někdo z hráčů hrát finále a skutečně to bude blízko startu mistrovství, tak se budeme muset hodně rozmýšlet.

Už jste si zvykl na své nové asistenty Martina Erata a Libora Zábranského?

Když poznáte nové lidi, je to vždy podobné. Potřebujete nějaký čas. Bavíme se o strategii, o trénincích. Je fajn, že máme tréninky už tento týden.

Slouží Erat zatím mimo jiné jako překladatel pro hráče?

Ano, tak to děláme. Pár kluků se trochu stydí mluvit anglicky, takže se o ně Martin stará. Jsem si jistý, že všichni ve výsledku dobře ví, o čem se bavíme. Není v tom problém.

K tomu jste si přivedl i jednoho finského pomocníka.

Je to videokouč. Už než jsem podepsal kontrakt, tak jsem zjišťoval, jestli si ho můžu přivést. Schválili mi to. Kalle (Kaskinen) je z Turku jako já a je příjemné ho tady mít. O víc Finů jsem ani nežádal.