Erat Zábranskému radil, pouto upevnil titul, vzpomíná Kováčik

„Vybavím si situaci z minulé sezony. Běžel zápas, Libor stáhl ze hry první lajnu, za pár sekund ji mimo pořadí poslal zpět, proti ní byla třetí lajna soupeře a kluci dali rozhodující gól. To jsou věci, za které je kouč rád a diváci je nemusí ani postřehnout,“ vypráví o Zábranském. V Brně ho poznal zblízka jako málokdo, bezmála šest sezon v Kometě mezi lety 2011 a 2017 bylo jeho nejlepších v kariéře.

Připouští, že i když se o Zábranského posunu na reprezentační střídačku dřív mluvilo, ve čtvrtek ho to překvapilo. „Dělat nároďák je něco úplně jiného než klub, kde každého hráče znáte dokonale. Tak to má ale každý trenér na reprezentační úrovni. Tito u českého mančaftu na to navíc mají strašně málo času, za dva měsíce je mistrovství světa, do toho má Libor předkolo play off. Doufám, že to chlapům dobře dopadne,“ zamýšlí se bývalý slovenský zadák.

S Martinem Eratem, dalším nováčkem v trenérském štábu Kariho Jalonena, odehrál mistrovskou sezonu 2016/17.

Martin chodil s hráči na video, sledoval soupeře, jak brání, snažil se reagovat. Jozef Kováčik bývalý obránce a asistent kouče Komety

Dobře vnímal jeho důležitou roli v nabitém týmu. „Nerad vyzdvihuji jednoho hráče, ale Martin byl jedním z těch rozdílových. Často chodil s jednotlivými pětkami na video, sledoval soupeře, jak brání, snažil se na to reagovat. Celá lajna na přesilovku byla slušná a on si ji uměl řídit. Martin je člověk zarytý, sleduje hokej komplexně, chytá trendy. Měl by mít postřeh, cit pro hru a může toho nabídnout dost,“ poukazuje Kováčik. Připomíná však také, že když se sám stal z hráče trenérem, několik měsíců se v nové roli rozkoukával. A takový prostor nyní Erat nemá.

Kováčikovi nemohlo uniknout, jaký vztah Zábranský s Eratem v Brně navázali. „Špeny (Erat) do Komety přišel jako jeden z nejlepších borců, kteří se tam objevili. Libor tým našlapal a šlo se. Není nic lepšího, když vám (koučujícímu šéfovi Zábranskému) takový hráč jako Erat i poradí. Udělal se titul a věřím, že to jejich pouto upevnilo,“ ohlíží se držitel čtyř extraligových medailí s Kometou.

Brněnského šéfa Zábranského na střídačce považuje za kouče, který svoje emoce umí takřka dokonale ovládat.

„On je z těch trenérů, kteří tlak drží v sobě a nechají ho raději působit na sebe, než aby ho přenášeli na hráče. Už jsem ho ale taky vidět v pořádné ráži – a to tedy stálo za to,“ líčí Kováčik pobaveně.

Za klíčové pro nový trenérský štáb u české reprezentace bere to, aby si vedení týmu vybralo vhodné typy hráčů a pak z nich udělalo kolektiv. Svým „starým známým“ drží palce. „Když to vyhrajete, tak si můžu u televize říct: Tento mě trénoval, s tímto jsem hrál. A budu rád,“ usmívá se.