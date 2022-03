Sezona z nuly na sto. Národní tým je odměna, ví gólman Pavlát

Má výhodu, že ani nemusel stěhovat výstroj z kabiny. Stejně jako dalších pět Plzeňanů ve výběru, který nový trenér národního týmu Kari Jalonen dal společně s generálním manažerem Petrem Nedvědem dohromady. Mužstvo, jež zápolí o finální nominaci, je obecně hodně mladé. Pavlát tak nebyl jediný, pro koho šlo o zbrusu novou zkušenost.

„Je to o to jednodušší. Pro mě je tahle šance odměnou i výzvou. Chci se ukázat v nejlepším světle a odvést maximální výkon, o což se snažím i v klubu,“ pronesl po konci včerejší tréninkové jednotky.

Na rozdíl od většiny plzeňského extraligového kádru jej nečeká dovolená tak brzy. Západočeši v předkole play off nestačili na Mladou Boleslav, jíž podlehli v pátém rozhodujícím zápase. „Je to škoda. Věděli jsme, že jsme ji měli porazit, ale nedopadlo to. Teď nás to mrzí ještě víc, když vyřadila Hradec,“ sdělil.

Během roku postupně vystrnadil z prostoru mezi tyčemi konkurenta Miroslava Svobodu. Tým věděl, že se na něj může plně spolehnout. A pokud by se Pavlát představil i na mistrovství světa, byla by to pohádková tečka.

„Je to sezona z nuly na sto. Od Vánoc se mi začalo dařit, začal jsem vyhrávat zápasy a trenéři mi dávali důvěru. Jsem rád, že jsem jim ji splácel,“ poděkoval.

Aby se ale vtěsnal do finální reprezentační nominace, potřeboval by kromě excelentních výkonů i pořádnou dávku štěstí. Konkurence je totiž ohromná. Momentálně zápolí s vítkovickým Alešem Stezkou a karlovarským Štěpánem Lukešem, k nim se přidají i další.

Pavlát má vůči některým dalším spoluhráčům výhodu, že angličtina mu problémy nedělá. Pokyny finského kouče Jalonena tak pobírá bez obtíží. „V Chomutově jsem měl trenéra brankářů, se kterým jsem mluvil jenom anglicky. Už nějakou zkušenost mám, vyhovuje mi to,“ řekl.