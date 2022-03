Češi mezi hokejovou elitu patří, ujišťuje Gross. Pomohl by mentální kouč

Nelitujete, že jste české reprezentaci nekývl?

Ne. Vím, že takovou nabídku dostanete možná jednou za život, ale já si to rozmyslel. Byla by velikánská výzva pracovat s kapacitami jako Jalonen a Hořava, moc bych se od nich naučil a pracoval bych se špičkovými hráči. Neříkám, že se to nezmění, ale cítím, že teď potřebuju každodenní práci. Ne tři malé turnaje a mistrovství světa. Většinu času bych strávil skautingem hráčů.