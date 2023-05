ONLINE: Švédsko - Lotyšsko. Uvidí fanoušci v Rize další překvapivou výhru?

Pět let čekali Lotyši na postup do čtvrtfinále hokejového mistrovství světa, stejně dlouho trvá i medailový půst Švédů. Zaskočí domácí v Rize favority a naváží na překvapivou výhru proti Švýcarsku, nebo Seveřané vykročí do bojů o cenné kovy? Zápas sledujeme v podrobné reportáži online.