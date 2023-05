Švédové povolali na MS Folina a Rasmussena, zraněný Petterson dohrál

Třiadvacetiletý Sandin odstoupil ze souboje s Američany již v 6. minutě s poraněným kolenem po faulu útočníka Michaela Eyssimonta, který následně putoval s vyšším trestem předčasně do kabin.

Obránce Washingtonu do té doby nastupoval v první švédské obranné dvojici a byl jedním ze sedmi beků na soupisce týmu. Zřejmě i proto byl okamžitě povolán další hráč do defenzivy. Sandin však nebyl ze soupisky vyřazen, Švédové jeho zranění označili jako „day to day“ značící, že se ještě může vrátit do hry.

Olympijský turnaj v ledním hokeji. Čtvrtfinále Švédsko - Kanada. Švéd Christian Folin (2) trefil Kanaďana Davida Desharnaise (51). (16. února 2022)

O devět let starší Folin v minulé sezoně startoval na olympijských hrách v Pekingu, na nichž Švédové skončili čtvrtí. Obránce Frölundy má odehraných deset sezon v zámoří, v NHL včetně play off 250 zápasů.

Zatímco Sandin se ještě může na MS teoreticky objevit, zraněného Pettersona Švédové ze soupisky již vyřadili. Ani on zápas proti USA nedohrál, podle televizních záběrů si zřejmě poranil kotník. Útočník celku HV71 se zkoušel vrátit, ale ve druhé třetině definitivně odstoupil.

Nahradit jej může dvaatřicetiletý Rasmussen z Davosu. Zkušený útočník startoval již na třech světových šampionátech, v roce 2014 v Minsku získal bronz. I Rasmussen má za sebou angažmá v NHL.