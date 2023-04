Prasklý led? Z extraligy jsme zvyklí, žertuje Sedlák. V týmu končí Svozil

Kouč Kari Jalonen více než nepříliš skvělý výsledek cenil prostor pro sledování svěřenců. Z kádru vyřadil mladého obránce Stanislava Svozila, další změny chystá zítra. „Je to velmi talentovaný hokejista, který má vše před sebou. Věřím, že tento přípravný kemp a zápas proti Rakousku ho zase posunuly o kousek dál v jeho kariéře. Děkujeme mu za jeho odvedenou práci v uplynulém týdnu,“ řekl reprezentační trenér.

„Nyní se sejdeme s realizačním týmem a probereme, jak budeme pokračovat,“ upřesnil Jalonen.

Češi začali odvetný zápas s Rakouskem v ostrém tempu a hned několikrát prověřili brankáře Davida Kickerta, jen jej ale dostávali do pohody a sami s ojedinělého útoku inkasovali.

„Brankář se jim dostal do laufu, chytil několik šancí a pak už ho trefovalo snad úplně všechno. Při tom mi přišel stylově zvláštní, takový rozevlátý, jenže my to pálili všechno do něj. Já na něj jednou jel a přemýšlel jsem, kam to mám vůbec dát, byl všude. Chytal prostě dobře,“ smeknul před soupeřem Sedlák.

Výhry si útočník cení, víc mu ale záleželo na herním projevu. „Důležitější je předvedená hra a vytváření šancí. To se nám dařilo a jednou to tam prostě napadá. Nezbláznili jsme se, šance jsem přidávali stále dál a jednu jsme za vyrovnaného stavu proměnili,“ hodnotil po utkání.

Jalonen se svými pomocníky razí myšlenku širokého kádru, ze kterého bude vybírat finální účastníky. K týmu se také pomalu vrací zranění hráči ze čtvrtečního utkání.

Lukáš Sedlák bojuje za brankou v zápase s Rakouskem.

„Horák je v Praze, absolvoval magnetickou rezonanci kvůli řezné ráně na stehně. Sval je v pořádku a tak je to nyní o zahojení té rány. Červenka už dnes lehce trénoval s celoobličejovým krytem, na který si musí zvyknout. Jiříčkovo zranění je nutné brát den ode dne, snad bude už v pondělí bruslit. Naštěstí se k nim nikdo dnes nepřidal,“ objasnil Jalonen.

K týmu se v pondělí naopak najisto přidá útočník Detroitu Dominik Kubalík, nejistý je stav kolem Lukáše Jaška, který by mohl po konci finálové série ve finském Lahti posílit útočné řady. „S trenérem Pelicans se mi zatím nepodařilo spojit, máme si zavolat zítra, takže neděle bude velkým dnem, co se změn v týmu týče,“ upřesnil kouč.