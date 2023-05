Je to odměna za každodenní práci, váží si hokejista Sedlák ocenění

Ocenění, o němž rozhodují samotní hráči, získal poté, co z celkového počtu 342 hlasujících obdržel 52 hlasů, zatímco Marko Daňo 37 a jeho třinecký spoluhráč Martin Růžička 36. Jak uvedl Sedlák v rozhovoru pro ČTK, moc si ho váží a vnímá ho jako odměnu za všechno vynaložené úsilí.

„Potěší to moc. Je to odměna za každodenní práci, která není tolik vidět, ale na konci toho dne se to sečte. Jsem za to rád. Je to asi první takové ocenění v mé kariéře a hrozně si toho vážím.“

„Zároveň z toho mám velký respekt, protože vím, že je těžké ocenění získat. Není to jen o mně, je to i o všech lidech okolo – o spoluhráčích, trenérech i rodině,“ prohlásil Sedlák po pátečním slavnostním vyhlášení v Brně.

Třicetiletý českobudějovický rodák se zkušenostmi z NHL či KHL řadí ocenění hodně vysoko. „Každá taková cena se musí zařadit na ty skoro nejvyšší příčky. Samozřejmě ještě úplně nad tím jsou týmové úspěchy. Tohle jde někam hned pod to. Asi každý člověk je rád, když ostatní dobře hodnotí jeho práci,“ podotkl Sedlák.

„Je to možná i trošku taková malá náplast na to, co se nepovedlo dotáhnout s Pardubicemi. Ale samozřejmě jsem se nevrátil proto, abych vyhrával osobní trofeje, kanadské bodování nebo byl nejlepším střelcem. Kvůli tomu hokej nehrajeme,“ dodal Sedlák s připomínkou vyřazení Dynama, které bylo hlavním favoritem na zisk titulu, v sedmizápasové semifinálové sérii play off s Třincem.

Útočník Lukáš Sedlák byl vyhlášen nejlepším hokejistou extraligové sezony 2022/23.

Zapomenout mu pomáhá i působení v reprezentačním týmu, v němž usiluje o nominaci na světový šampionát. „Je to přesně tak. Poté, co jsme vypadli, jsem hokej týden nesnášel. A popravdě řečeno jsem se zrovna moc nedíval ani na finále. Viděl jsem pár minut... Stačí však pár dní a trochu se to vstřebá. I když konec ve mně samozřejmě zůstává dál.“

Z osobního hlediska měl ohledně poučení do budoucna jasno. „Je spousta věcí a momentů, kdy jsem mohl zahrát lépe. A víc se soustředit na důležité okamžiky, v nichž se zápasy rozhodují. Jel jsem třeba sám na bránu a nedal jsem gól. Samozřejmě se to stává, ale v klíčových okamžicích to chce prostě takovou šanci proměnit,“ přemítal Sedlák.

Pardubičtí útočníci Tomáš Hyka (vpravo) a Lukáš Sedlák se radují ze vstřelené branky. Třinecký gólman Ondřej Kacetl zasahuje před pardubickým útočníkem Lukášem Sedlákem.

Pozvánka od reprezentačního kouče Kariho Jalonena ho potěšila. „Ty dny byly dlouhé, jak jsem pořád přemýšlel nad tím, co šlo udělat jinak. Ale pak jsem dostal pozvánku a od chvíle, kdy jsem zase s reprezentací, mám z hokeje opět radost.“

Při ohlédnutí za sezonou, kterou načal v dresu Colorada a následně hájil v NHL také barvy Philadelphie, si pochvaloval, že se k návratu do Česka odhodlal.

„Nebyla to lehká sezona, nikdy předtím jsem nevystřídal tři týmy v jednom roce. Ale myslím, že rozhodnutí o návratu bylo nejlepší možné. Jsem tady hrozně šťastný,“ uvedl.

Ondřej Kacetl a Lukáš Sedlák sledují letící kotouč.

„Hokej dělám proto, že mě moc baví. A je super, když je něco vaším koníčkem a přitom to máte jako svou práci. V šatně máme super partu, což mi každý den dodává energii do práce,“ dodal Sedlák.

V příští sezoně bude mít s Pardubicemi šanci na nápravu, měl by na východě Čech zůstat. „Nebudu to zatím více rozmazávat, ještě bych s tím počkal. Ale všude o tom kolují nějaké zprávy, takže lidi už asi všechno ví,“ řekl s úsměvem.