Vyřazení z extraligy juniorů? Nedáme se, zní z Přerova

„Je to jen přejmenování, přitom se hraje ve stejných termínech a se stejnými mančafty. Od pátku opět pracujeme s právníky na tom, že to je maření právního rozhodnutí. Nenecháme se a budeme v tom dál pokračovat,“ říká jednatel HC Zubr Přerov Tomáš Pluháček.

Je to boj, ve kterém vyřazené kluby nic dalšího ztratit nemohou, protože šanci hrát juniorskou extraligu jim svaz už vzal. A tak budou bojovat, dokud nevyčerpají i tu poslední možnost. „Spousta lidí říká, že vyřazení je sportovně nemorální a je nespravedlivé měnit pravidla v průběhu soutěže. Svaz se zaštiťuje, že to dělá pro mládežnický hokej, ale nemyslím, že vyřazení Havířova, Vsetína a Přerova pomůže mládežnickému hokeji,“ mračí se Pluháček.

„Jsme také přesvědčení, že se má soutěž zužovat, ale sportovní cestou jsme ji udrželi a pravidla se mají dodržovat. Mrzí nás, kam to dospělo, ale musíme čekat, co udělá svaz. My si trváme na svém, patříme do soutěže, vybojovali jsme ji a žádný ústupek dělat nemůžeme.“

Právník Tomáš Král nastoupil do čela Českého svazu ledního hokeje v létě 2008 a od té doby se jen jednou hrála mládežnická extraliga podle stejného modelu. S výjimkou sezony 2013/2014 se pro každý ročník herní systém upravoval, což jen těžko může klubům vyhovovat.

„Pracuji v byznysu, a kdybych měl takovou koncepci, tak už ve firmě nedělám. Jak se firmy mají dlouhodobě připravovat a finančně zabezpečovat, když nevědí, co bude za půl roku? Přitom by měli na svazu koncepci vybudovat, aby kluby věděly, co bude v horizontu tří, pěti let. Pak se divíme, že nejlepší hráč draftu je dnes na padesátém šestém místě brankář. Tak se mládežnický hokej vést nedá,“ míní šéf přerovského klubu.