Moje ambice jsou pořád extraligové, hlásí třebíčský brankář Jekel

„Určitě si toho moc vážím, je to prestižní ocenění. Zároveň už teď přemýšlím nad další sezonou, že budu muset dřít o to víc, abych tuhle pozici potvrdil,“ svěřil se pětadvacetiletý odchovanec brněnského hokeje.



Sám sobě jste nasadil laťku vysoko, na druhou stranu máte aspoň o motivaci postaráno...

Pro mě je hlavní, abychom dosáhli úspěchu jako tým. A to je minimálně účast v play off. I když já mám ještě trochu vyšší cíle.

Povídejte...

Moc bych si chtěl zahrát finále. Vím, že Třebíč nemá takový rozpočet jako v minulých letech například České Budějovice nebo Kladno, ale bylo by hezké bojovat o extraligu.

A k tomu jako bonus přidat opět cenu pro nejlepšího gólmana?

Jak říkám, pro mě je nejdůležitější, abychom makali jako tým. Co by nám bylo platné mít několik individuálních ocenění, když bychom se v tabulce plácali někde na dvanáctém místě.

Vraťme se ještě na chvíli k uplynulé sezoně. Věřil jste, že by cena pro nejlepšího brankáře mohla připadnout právě vám?

Popravdě řečeno jsem to nějak zvlášť neřešil. Snažil jsem se mít co nejvíc vyrovnané výsledky, abych třeba jeden zápas neodchytal s nulou, a druhý naopak nedostal pět gólů. Můj cíl byl vždycky stejný, inkasovat maximálně dvakrát nebo třikrát a na konci brát tři body.

Koho byste za vítěze ankety zvolil vy?

Za mě jsou v první lize všichni gólmani kvalitní. Řekl bych, že patnáct z osmnácti jich je tak nastejno se mnou, pak už rozhodují jen drobné detaily.

Jmenovat nebudete?

Třeba Davida Gábu (Vsetín) nebo Tomáše Krále (Litoměřice), oba měli výbornou formu. I vrchlabský Jakub Soukup chytal výborně. Prostě všichni odvedli kus práce. Je těžké někoho vybrat, protože v Chance lize se počítá jen počet střel a průměr gólů na zápas, kdežto například v extralize je i spousta jiných statistických údajů.

Sledoval jste ve vyřazovací části jihlavského kolegu Maxima Žukova, který získal cenu pro nejužitečnějšího hráče play off?

Viděl jsem jen nějaké sestřihy a z nich bylo jasné, že chytal neuvěřitelně. Už s Litoměřicemi měl výborné zákroky. A potom s Kladnem, to bylo něco. Myslím, že ocenění mu patří naprosto právem.

Objevily se ale i hlasy, které by mu přiřkly vítězství také v anketě o nejlepšího gólmana Chance ligy. Co vy na to?

V tomhle případě bych řekl, že by si ho nezasloužil. Neříkám, že já ano, ale myslím, že určitě víc než on. Přišel až na konci základní části, odchytal jen sedm zápasů. Je otázkou, jestli by si udržel stejnou formu po celou dobu. Každopádně cenu pro hráče play off si rozhodně zaslouží. Jihlavu podržel.

Už jsme zmínil, že i další sezonu budete oblékat třebíčský dres. Byla to pro vás jasná volba? Nebo jste uvažoval o odchodu?

Novou smlouvu jsme podepsali už před koncem letošního ročníku. Neváhal jsem – i proto, že doba je, jaká je. Nad jiným týmem v první lize jsem neuvažoval, ale přiznám se, že moje ambice jsou pořád extraligové. Budu se snažit potvrdit, že výkony na ni mám, a třeba si mě někdo všimne. Uvidíme.

Plánujete se po letošní „covidové“ sezoně nechat očkovat?

To je dost choulostivé téma. Je kolem toho hodně spekulací. Jednoduše nevím. Každopádně se mi nelíbí představa, že na dovolenou bych mohl odjet jen s očkovacím pasem.