Hokejisty prvoligové Třebíče povede do nové sezony trenér Pokorný

„Byl jsem v Kometě šest let a na toto období budu samozřejmě vzpomínat jen v tom nejlepším. Byla to velká zkušenost, zažil jsem v Brně prakticky všechno, co se dalo. Dva tituly, náročné a vítězné série v play off, hokej pod otevřeným nebem, cestu Kometa expresem přímo od DRFG areny. Byly to krásné roky, které pro mně budou nezapomenutelné,“ uvedl Pokorný na webu Komety a ocenil i fanoušky či hráče a trenéry Komety, se kterými spolupracoval.

Bývalý obránce v Třebíči hrál, poté zde působil jako asistent trenéra, hlavní kouč nebo sportovní manažer.

„Vracím se domů a bude to zase něco jiného. Rád bych využil zkušenosti, které jsem v extralize nabral. Od Libora Zábranského jsem dostal hodně prostoru, čehož si velmi vážím. Třebíč mi dala před čtyřiadvaceti lety možnost trénovat, teď jsem byl na velkém školení v Kometě a budu chtít tyto zkušenosti zúročit v třebíčském klubu,“ řekl Pokorný, který na střídačce nahradí Jaroslava Barvíře.