Pekr na odchodu: Nesplnil jsem cíl, se kterým jsem do Jihlavy přicházel

Na otázku kam nechtěl v první chvíli odpovídat ani uničovský rodák. „Ještě to není pro veřejnost,“ omlouval se při dotazu MF DNES. „Ale mělo by se to zveřejnit v nejbližších dnech. Počkám, až to vydá ven klub a poté to budu moct komentovat já.“

Jeho nový klub informaci zveřejnil až v pátek. „Jsme nesmírně šťastní, že jsme Matějem Pekrem dokázali tak dobře obsadit jednu z našich klíčových pozic,“ uvedl na webu ECDC Memmingem sportovní manažer Sven Müller. „Byl naším absolutně preferovaným kandidátem.“

Sám Pekr připustil, že o přesunu do Německa uvažoval už v minulém roce. „Ale zastavila to koronasituace,“ upřesňuje Pekr. „Takže jsem to oddálil a chtěl jsem se tento rok zkusit v Jihlavě porvat o postup. Což se bohužel nepodařilo.“

Konkrétní nabídku od Memmingenu dostal Pekr před vánočními svátky. „Samozřejmě mě to oslovilo. Pak se to nějakým způsobem vyvíjelo a já jsem si řekl: proč to nezkusit. A tak jsme se někdy po Novém roce dohodli,“ prozradil.

Dohoda však nebyla definitivní. „Kdyby se postoupilo, bylo by to ještě k řešení, dalo by se o tom pobavit,“ připouští Pekr, že ho lákala možnost si s Duklou zahrát extraligu. „Ale jelikož se nepostoupilo, nebylo více méně o čem přemýšlet.“

Během 158 zápasů nastřádal 146 bodů Ostřílený útočník, který v minulosti působil také v Třebíči, tak z Jihlavy odchází s pocitem ne zcela nenaplněné mise. „Nepomohl jsem Dukle tam, kam si podle mě asi zaslouží jít. Nejen historií klubu, ale také kvůli svým fanouškům,“ míní Pekr. „Takže jsem sám sebe trošku zklamal, nesplnil jsem si nějaký svůj osobní cíl, se kterým jsem do Jihlavy přicházel. Je to tak, bohužel.“

Nutno dodat, že to rozhodně nelze vyčítat Pekrovi. On sám totiž během tří sezon v Dukle během 158 zápasů nastřádal 146 bodů. V průměru vstřelil gól (77 branek) v každém druhém startu v jihlavském klubu.

„Lhal bych, kdybych řekl, že s tím nemůžu být spokojen. Na druhou stranu se to ode mě trochu očekávalo,“ říká Pekr. „Odcházet však budu s pozitivními myšlenkami.“

Při ohlížení za třemi sezonami v Dukle Pekr připouští, že nejúspěšnější byl poslední rok. „První sezona byla individuálně slušná, bohužel se v play off vypadlo už v semifinále s Kladnem. To bylo zklamání,“ vzpomíná Pekr. „Při druhé sezoně se nám nevydařila základní část, ale mohlo to dopadnout kdovíjak. Jenže se play off nedohrálo,“ připomíná loňský rok a předčasný konec sezony kvůli pandemii covidu.

Finále s Kladnem nerozhodoval sedmý zápas

Před několika dny zastavil jízdu Dukly vyřazovací částí první ligy až sedmý finálový zápas v Kladně. Díky němu domácí Rytíři otočili sérii z 2:3 na 4:3 a po jediném roce v Chance lize se vrátili do extraligy.

„Bohužel, sedmý zápas nám nevyšel. Ale ten sérii určitě nerozhodoval,“ míní Pekr. „Rozhodovalo se v nějakém domácím zápase. Ať už ve čtvrtém, nebo v šestém, kdy jsme to měli slušně rozehrané. Tam se, myslím si, série lámala.“

Pekr tak navázal na slova zastupujícího kapitána Dukly Tomáše Čachotského z posezonní tiskové konference, kde „Čagy“ našel stejné klíčové momenty vyrovnané série, v níž Dukla do ultimativního sedmého utkání ani jednou neprohrávala.

„Souhlasím s Tomášem. Ve čtvrtém zápase, který se prohrál v prodloužení, jsme vyrovnali 15 vteřin před koncem. Do prodloužení jsme šli strašně pozitivně naladění, věřili jsme tomu. Bohužel tam se nedopískaly dva fauly a prakticky z protiútoku jsme dostali gól,“ připomíná Pekr. „Tam si myslím, že to byl možná nejzlomovější zápas. Těžko říct, jak by to dopadlo, kdybychom v prodloužení dali ten gól my.“

Jihlava však za stavu 3:2 na zápasy mohla sérii ukončit na vlastním ledě. Po první třetině vedla 1:0, přesto prohrála 1:3. „Vedli jsme 3:2 na zápasy, hráli jsme doma – a bohužel jsme to nezvládli. I díky volně pohozené hokejce v rohu,“ mrzí Pekra situace před vyrovnávací brankou.

„Takové maličkosti! Když si uděláte součet celého play off a zamyslíte se na tím, ani nechcete věřit, co všechno mohlo rozhodnout a co rozhodlo,“ mrzí Pekra nepostup.