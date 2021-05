Sen nám proklouzl mezi prsty, říká trenér jihlavských hokejistů Ujčík

„On je totiž rozdíl, jestli jedete na zápas do Třince, nebo do Kadaně. A to nechci Kadaň urazit,“ povzdechl si Ujčík, který bude se svými svěřenci v další sezoně znovu jezdit jen po prvoligových stadionech.

Zkuste popsat svůj smutek z rozuzlení finálové série.

Bylo vidět, že hokej je o chybách. Nám hrubě nevyšel začátek sedmého zápasu, což nás stálo celou sérii. Bohužel, tak to je a my to musíme přijmout. Nedá se nic dělat.

Nechyběla vašim svěřencům větší koncentrace v úvodu rozhodujícího zápasu?

To si nemyslím. Prostě kluci najednou dělali chyby, které předtím nedělali. Pro spoustu z nich to bylo první play off, sbírali zkušenosti.

Změny v kádru Dukly Jihlava Prakticky okamžitě po skončení posledního finálového utkání začalo vedení Dukly Jihlava pracovat na složení kádru pro sezonu 2021/22. Dobrou zprávou pro klub i fanoušky je, že pokračovat budou v jihlavských barvách Tomáš Harkabus, Josef Skořepa či Tomáš Čachotský. Navíc z Havířova se vrací Filip Seman. Naopak Tomáš Chlubna odchází do Českých Budějovic a Daniel Krenželok do Frýdku-Místku.

Po třetím kladenském gólu jste si vzal oddechový čas, co jste svému týmu řekl?

Že to pořád nic neznamená, že lámat se může zápas jindy. A řeknu vám, že jak jsme dali gól na 4:1, věřil jsem, že to ještě srovnáme.

Zdálo se, že po první třetině jste hráčům řekl něco pěkně od plic, protože od druhé třetiny jezdila po ledě úplně jiná Dukla...

Žádná ostrá slova nepadla. Rozhodně jsem neměl v úmyslu řvát na kluky, kteří předtím odmakali play off na hranici svých možností. Naopak jsme se hecovali.

Neměl jste za stavu 4:0 v 19. minutě trochu strach, že budete za mluvku? Před cestou na poslední zápas jste fanouškům vzkázal, ať vám věří, že je jako tým nezklamete...

Klukům jsem řekl, že už nemají co ztratit, ať si to jdou na led užít. Ať ze sebe vydají to nejlepší, a buď to bude stačit, nebo ne. Každopádně si myslím, že jsme všem ukázali naši sílu a odhodlání. Nezabalili jsme to ani za nepříznivého stavu.

Jenže dveře do extraligy pro vás zůstaly zavřené...

Vím, že se taková šance jako letos nemusí naskytnout každý rok. Stejně jako nemusíme mít gólmana, kterého jsme měli letos. Je to hrozná škoda. Stačila chvilka a přišli jsme o iluze. Přesto chci celý tým pochválit za to, jak pracoval.

Slova chvály měl pro vaše svěřence i Jaromír Jágr. Doslova řekl, že hráli výborně a že jste byli víc než rovnocenným soupeřem. Poklona od takového hráče asi musí potěšit, nebo ne?

Potěšilo by mě víc, kdybychom byli my oním postupujícím do extraligy. Říkal jsem to už několikrát, je velký rozdíl skončit první nebo druhý v extralize, nebo hrát či nehrát další sezonu nejvyšší soutěž.

Jaká byla cesta domů? Převládal smutek, nebo hrdost na to, co jste dokázali?

Myslím, že každý to v sobě nějak vstřebával. Je fakt, že jsme odehráli super sezonu, parádní play off, jenže ten největší sen jsme nedotáhli, proklouzl nám mezi prsty. Přitom byl postup tak blízko.

Hráli všichni hráči podle vašich představ, nebo některý z nich předčil vaše očekávání?

O Maxovi (brankář Maxim Žukov) se není potřeba bavit, a co se ostatních týká, bylo by nefér zmínit jen někoho. Jsou hráči, kteří dávají góly, další bourají hru soupeře a padají do střel. Prostě to byla poctivá práce celého týmu.

Jihlavští fanoušci vás chodili vyprovázet na cestu do Kladna, čekali na vás, když jste se vraceli. Ale co nějací rejpalové? Nezaznamenal jste reakce typu: Co byste chtěli v extralize dělat?



Popravdě nevím, já sociální sítě nesleduju. Profil na Facebooku sice mám, ale jen kvůli přítelkyni, která si chtěla kdysi označit, že jsme spolu ve vztahu. Ale jinak od toho účtu už asi ani nemám heslo. (směje se)

Doporučil jste stejný postoj i svým svěřencům?

To je každého věc. Někdo to k životu potřebuje, jiný ne. Já teda určitě ne, protože sám poznám, kdy se nám něco povedlo a kdy jsme naopak hráli špatně. Každopádně chci poděkovat fanouškům, kteří nás chodili vítat. Zvlášť v téhle zvláštní době.

Všimla jsem si, že jste hned začali pracovat na složení kádru pro další sezonu. Existuje šance, že udržíte Maxima Žukova?

Myslím, že pokud by se nám povedla extraliga, šance by byla velká, ale takhle... Maxim je hráč Toronta, které bude mít hlavní slovo. On sám byl tady sice nadšený, ale nám je jasné, že pro takového gólmana bude asi Chance liga málo.