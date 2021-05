Posily na novou sezonu? Hokejová Jihlava čeká na kvalitu

„Kdyby to bylo později, byli by kluci už nespokojení, netrpěliví. Doma by se nudili a vznikaly by z toho nějaké rodinné problémy,“ říká s úsměvem Ujčík.

Ten plánuje, že první dva dny suché přípravy budou herní. „Tam se budeme chtít zapracovat, připravit se na to, že se bude tělo zase hýbat jinak, než jen na ledě,“ prozrazuje jihlavský kouč. „Od pondělí následujícího týdne (24. května - pozn. red.) pak začneme šestitýdenní blok přípravy, který máme vyzkoušený z loňska,“ pokračuje Ujčík.

S jedinou výjimkou, odpadne týden her, ve kterém dostali hráči možnost se „vyblbnout“ například při basketbalu.

„Kluci to zbytečně natahovali, mohli skočit dřív,“ pokračuje v lehkém tónu Ujčík, jenž počítá s tím, že suchou přípravu okoření dvakrát týdně tréninky na ledě. „Podle mě je lepší možnost udržovat tělo, třísla, v pohotovosti. Než to nechat a začínat na ledě až v červenci.“

Suchá příprava má Dukle skončit 2. července, po ní hráči dostanou dva týdny volno. A poté už se pro Duklu rozjede finální část předsezonní přípravy.

Otázkou však zůstává, kteří hokejisté s Jihlavou do příští sezony nastoupí. Dukla po neúspěšné snaze o postup do extraligy v těchto dnech sčítá ztráty: z obrany zmizeli Bukač a Strejček, z útoku Chlubna, Krenželok a Pekr. Naopak jedinou posilou, kterou Dukla zatím představila, je Seman.

„Spousta kluků odejde. Hlavně nás teď trápí obrana, která se nám hodně ztenčila,“ připustil Ujčík. „Nějaká jednání probíhají, někoho jsme oslovili, tak teď jen budeme doufat, že to dopadne dobře.“

Situace je o to složitější, že zatímco právě skončená sezona byla nesestupová, v příštím ročníku se řada týmů bude obávat o svou záchranu. „Kluby, které jsou ohrožené sestupem, jsou ochotny do kádru investovat velké peníze. S tím, že se s tím do budoucna nějak poperou,“ líčí jednatel Dukly Bedřich Ščerban. „Trh je trošku pokřivený, českých hráčů tolik není a bohužel se dostáváme do situace, kdy cena neodpovídá výkonu. A to já nechci,“ dodává šéf Dukly.

Čekat je v tuto chvíli ochoten také trenér Ujčík. „Chtěli bychom mít tým co nejdříve pohromadě, ale není třeba panikařit. Extraligové týmy taky neudrží všechny lidi, které tam nyní mají,“ uvědomuje si Ujčík. „Třeba někdo na poslední chvíli před sezonou bude hledat angažmá. Počkáme si, aby tam byla kvalita,“ dodal jihlavský kouč.