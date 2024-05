G7 plánuje pomoc Ukrajině za 50 miliard dolarů, píše Bloomberg

Plán signalizuje silnou podporu ze strany Washingtonu a obnoví tlak na Evropskou unii, aby upustila od svých námitek proti využití zmrazených ruských aktiv. Podle zdrojů jsou ale jednání na toto téma obtížná a dokončení dohody tak může trvat ještě několik měsíců.

Mluvčí amerického ministerstva financí a Rady pro národní bezpečnost Bílého domu se k tématu odmítli vyjádřit. Americká ministryně financí Janet Yellenová na otázku ohledně tohoto typu návrhu, kdy by USA nebo část zemí G7 poskytly peníze na pomoc, kterou by pak EU splácela ze zmrazených aktiv, odpověděla, že „o tom diskutujeme“.

Většina evropských zemí se postavila proti přímé konfiskaci ruských aktiv a byla skeptická k návrhům, u nichž se obává, že by ohrozily stabilitu eura nebo region vystavily ruské odvetě. Nejnovější snaha USA se podle zdrojů omezuje na nalezení způsobu, jak poskytnout Ukrajině co největší podporu rychle a ne po menších částkách lepší mobilizací zisků ze zmrazených aktiv, uvedl Bloomberg.

Současný americký prezident Joe Biden se v listopadových prezidentských volbách střetne se svým republikánským předchůdcem Donaldem Trumpem. Americká vláda se tak nyní snaží ochránit spojeneckou pomoc Ukrajině před případnými politickými změnami. Trump se k pomoci Ukrajině vyjádřil skepticky.

Ruská aktiva v Evropě drží Euroclear

Země G7 v reakci na invazi Ruska na Ukrajinu v únoru 2022 zmrazily aktiva ruské centrální banky za zhruba 280 miliard USD. Většina je držena v Evropě prostřednictvím belgické společnosti Euroclear.

Euroclear má v držení aktiva za zhruba 159 miliard eur (téměř čtyři biliony Kč). Od loňského roku čistý zisk z těchto aktiv činil zhruba 3,9 miliardy eur. Do roku 2028 by se hodnota těchto aktiv v držení Euroclear mohla rozrůst až na 190 miliard eur. Ročně by zisk z nich mohl činit zhruba pět miliard eur.

Hlavním bodem návrhu USA je přenést tyto zisky do budoucna, aby se zvýšila částka podpory, kterou Ukrajina v nejbližší době obdrží. Výše pomoci bude záviset na případné dohodě o době splácení a na tom, jak dlouho budou aktiva zmrazená, aby mohla sloužit ke splácení dluhu. Podle jiné varianty je také možné, že by spojenci vydali dluhopisy prostřednictvím účelově zřízené společnosti, které by se pak splácely ze zisků zmrazených aktiv.

Jednou z nevyřešených otázek je, kdo by poskytl záruky, že prostředky budou splaceny, pokud se ruská aktiva uvolní. Toto riziko je ale považováno za nízké, protože země G7 se zavázaly pokračovat v blokování peněz, dokud Rusko nebude souhlasit s platbou na poválečnou obnovu Ukrajiny.