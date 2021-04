Zalekli jsme se. Někteří to v hlavě možná nezvládli, smutní lídr Jihlavy

Jako jediný vyšel z jihlavské kabiny na kladenském zimáku a odvážil se po bolestivé prohře mluvit. Alespoň krátce, jako kapitán cítil zodpovědnost.

Ale co říct po prohraném sedmém finálovém zápase o postup do extraligy, když kousek od vás soupeř slaví s šampaňským? „Když už jsme byli tak blízko, tak nás to strašně bolí,“ kývl Čachotský.

Za chvíli nikoho nebude zajímat, jestli Kladno potrápili a jak. Počítat se bude jen výsledek. Kladno postoupilo, Jihlava zůstává v první lize.

Rozhodl o tom úplně poslední zápas. Sedmý, v hokejovém play off nemůžete zažít dramatičtější bitvu.

„Asi jsme se s tím v hlavách nevypořádali. Spousta kluků s takovým utkáním ani nemá zkušenosti, nejspíš to na ně dolehlo. Prvních dvacet minut byl od nás hrozný výpadek. I když jsme pak ukázali obrovskou vůli a bojovnost, tak s takovým zkušeným mančaftem, jako je Kladno, se to už těžko otáčí,“ litoval Čachotský.



První třetinu Jihlava opravdu nezvládla. Ze třinácti střel jinak obávaný ruský fantom v bráně Maxim Žukov inkasoval hned čtyřikrát.

Kladno si vytvořilo rozhodující náskok, byť následně polevilo a ještě se dost strachovalo.

Dukla do druhé třetiny snížila na 2:4, v jeden moment jí chyběly centimetry na velké drama. Jenže v přesilové hře pěti proti třem nastřelila pouze horní tyč, puk se navíc odrazil jen kousek před brankovou čáru. Nezapadl, zamířil ven.

„Neproměnili jsme naše šance. Myslím si, že jsme jich měli celkem dost, ale Kladno tentokrát bylo efektivní, téměř z každé šance dalo gól. Po zásluze vyhrálo,“ uznal devětatřicetiletý útočník Čachotský.

Na druhé straně se snažil hledat pozitiva: „V půlce října jsme ani nevěděli, jestli budeme moct pokračovat. Že jsme se dostali až sem, budeme asi s odstupem času hodnotit pozitivně. Teď jsme smutní.“

Jihlava z extraligy sestoupila po sezoně 2017/18, Čachotský ji i tehdy vedl jako kapitán. Ostatně v Dukle působí už od devadesátých let. Jen párkrát si odskočil na pár zápasů do jiného města - Zlína, Olomouce, Karlových Varů, Znojma...

„Odvedli jsme obrovský kus práce. I když to teď strašně bolí, dokázali jsme vzdorovat až do posledního zápasu, rozdali jsme si to na férovku. Jsem na tým stoprocentně hrdý. Dokázali jsme velkou věc,“ řekl Čachotský.



Další šanci na postup dostane Dukla příští sezonu. Do extraligy opět postupuje přímo vítěz play off a poražený tým z finále dostane šanci v baráži.