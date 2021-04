Jágr může hrát další tři roky, říká Plekanec. V Kladně by měl zůstat i on

Jak vám ale bylo, když Jihlava snížila na 2:4, vy jste hráli ve třech a nastřelili vám tyč?

Je pravda, že co jsme inkasovali, hráli jsme špatně. Strašně pasivně, vůbec ne chytře. Oni do toho dali všechno, což je v sedmém zápase ve finále normální, ale od nás to nebyl bůhvíjaký výkon.

Co vám teď běží hlavou?

Hlavně radost, že postup vyšel. To byl jasný cíl, ale vůbec ne jednoduchý. Podívejte, jaká byla sezona... Co víc říct, jsem rád, že je to za námi a příští rok už snad bude všechno normální a uvidíme víc než 250 diváků.

Nepochyboval jste někdy během série s Jihlavou?

Prohrát první dva zápasy doma, to jsme nečekali ani v nejhorším scénáři. Chtěl bych Jihlavu vyzdvihnout, bojovala. Bylo vidět, že hráči za Ujčou (trenérem Viktorem Ujčíkem) jdou, že za něj bojují a chytají střely. Taky měli vynikajícího gólmana. Ale chtěl bych jim i poděkovat.

Za co?

Když u nás vyhráli druhý zápas, už odkládali rekonstrukci stadionu, slavili postup do extraligy. Potom jsme prohráli i třetí domácí zápas a myslím, že to byl Pekr, kdo mluvil o tom, že mají lepší charakter. To všechno nás nabudilo. Ukázali jsme, že charakter přece jen máme i my velký. Zaplaťpánbůh za to.

Řešíte už budoucnost, co v příští sezoně?

Uvidíme, jak to bude příští rok vypadat. Věřím, že se povede přivést hráče, co tu chybějí. Spoustu má také podepsáno už jinde, to tak bývá, Kladno je teď v těžké situaci, když chce někoho podepsat. Uvidíme, co Jarda vymyslí. Doufám, že se Kladno udrží a budeme hrát důstojnou roli.

Je tedy jen formalita, že se s Jágrem domluvíte na pokračování.

Určitě. Cítím se zdravotně dobře, hokej mě baví a motivaci taky mám.

Aby se ale neopakoval scénář z loňska, kdy Kladno sestoupilo.

Přitom hrálo dobře a podle mě si nezasloužilo spadnout. Jenže na ně sedla až moc velká krize. A to stačilo vyhrát jeden zápas... Obrovská smůla. Ale stalo se, teď je Kladno zpátky, všichni v klubu se z toho poučili. Teď aby se povedlo v extralize stabilizovat a zrekonstruovat zimák.

Jágr říkal, že se na ledě už trochu ztrapňuje, jak vy byste ho ohodnotil?

My si z toho děláme srandu, taky hraje v padesáti... O tom se ale nemusíme bavit. Nikdo nemůže čekat, že bude top hráč, ale v přesilovkách je pořád platný. Umí si najít svou roli. Nepřekvapilo by mě, kdyby hrál další dva tři roky.

Jak se vám vlastně hrála sezona bez diváků?

Pro všechny to bylo těžké. Vrátil jsem se ze zámoří, kde jsem si zvykl na dvacet tisíc lidí. A pak tu hraju před prázdnou tribunou, to je smutné. Na druhou stranu můžeme být rádi, že jsme sezonu odehráli, to snad nikdo ani nečekal. Ještě že je konec a ať už je podzim.

Potřebujete si vyčistit hlavu?

Tak zápasů v Česku odehrajete padesát, to žádná nálož není, spíš psychicky je to náročné. Víc trénujete, čekáte na zápas, k tomu bez fanoušků. Takže ano, hodí se trochu psychicky odpočinout.