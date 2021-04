Reakce veřejnosti na fanoušky v Kladně? Katastrofa, mrzelo trenéra

O postupu Kladna rozhodlo čtvrteční sedmé utkání finále první ligy s Jihlavou, Rytíři porazili Duklu 5:2 a doma před 250 fanoušky oslavili návrat do extraligy.

Měl jste radost, když vám v úterý večer povolili diváky?

Já se to dozvěděl snad až v den sedmého zápasu, když jsem si ráno přečetl na sociálních sítích ty reakce lidí...

Mnozí Kladno obviňovali z protekce, co jste na to říkal?

Katastrofa. Nechápu jednu věc. Třinec mohl mít v areně tisíc diváků na posledním zápase finále extraligy. A my tu řešíme, jestli přijde nějakých dvě stě lidí a dostanou rozhodčího pod tlak? K tomu nemám slov.

A co ta radost?

Tu jsem samozřejmě měl. Hokej je hrozně smutný bez diváků. Kdyby byla normální situace, určitě bychom mívali vyprodáno. Atmosféra tady i v Jihlavě by byla parádní. Hrozně se mi nelíbí hrát před prázdnýma tribunama.

Znovu po dvou letech zažíváte postup do extraligy. Je ten letošní v něčem jiný?

Pořád je to postup, ale musím uznat, že tehdy, jak jsme hráli baráž, to bylo ještě náročnější.

Jak moc bude Kladno potřebovat posílit, aby zase nespadlo?

Rozhodně to bude potřeba, ale ještě ani nevím, jestli tady budu já (smích). V pátek mi končí smlouva. A co se týče hráčů, to se uvidí.

Kde hledat druhého Bradyho Austina?

Asi někde v Kanadě, no (smích). Společně s Brendonem Nashem to byly opravdu trefy. Bylo by super najít někoho podobného.

Vyhráli jste sedmé utkání 5:2, jaké je vaše hodnocení?

Super první třetina, doteď jsme přitom měli problém, že nám tam góly nepadaly. Škoda, že jsme od druhé třetiny přenechali iniciativu Jihlavě, dostali jsme se do zbytečných problémů. Ale nakonec jsme to do obrany odehráli dobře.

Série byla náročná, viďte?

Hrozně. Zkomplikovali jsme si to. Úvodní domácí prohry nás dostaly pod tlak, po srovnání na 2:2 jsme se zase asi uspokojili. V tu chvíli jsme si uvědomili, že už nesmíme klopýtnout.