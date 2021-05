Plekanec na Kladně zůstává. Vrátí se produktivní obránce Austin?

„Je těžké skládat kádr, když není jasné, v jaké soutěži budeme působit,“ řekl Jaromír Jágr, majitel kladenského klubu. „Měl by u nás zůstat náš generální partner a díky tomu věřím, že se nám podaří složit kvalitní sestavu.“

V týmu by určitě neměl chybět kapitán Tomáš Plekanec. „Chuť mám, jsem zdravý, dohoda je formalitou,“ prozradil zkušený hokejista. „Chci, ať v extralize hrajeme důstojně. Věřím, že se povede přivést hráče, co tu chybějí. Spousta má také už podepsáno jinde, to tak bývá, Kladno je teď v těžké situaci, když chce někoho podepsat. Uvidíme, co Jarda (Jágr) vymyslí,“ dodal Plekanec.



Vrátí se Brady Austin do Kladna?

V Kladně podle všeho zůstane také Ondřej Machala, který nastupoval vedle Jágra a Plekance v elitní formaci.



Naopak američtí beci Zachary Frye a Luc Snuggerud mají být údajně na odchodu. „Konkrétnější informace o složení kádru oznámíme nejdříve po víkendu,“ vzkázal Jágr.

Velkým hitem by mohl být návrat produktivního obránce Bradyho Austina, který v předminulé sezoně v dresu Rytířů zářil a o něhož se nyní Kladno opět zajímá.